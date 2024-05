Turški predsednik razkril, koliko Hamasovcev se zdravi pri njih

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je dejal, da se v Turčiji zdravi več kot tisoč pripadnikov palestinskega gibanja Hamas, ob tem pa ponovil, da Hamas ni teroristična organizacija. Z grškim premierjem Kiriakosom Micotakisem sta se sicer strinjala glede prekinitve ognja v Gazi, vendar pa se v mnogih vprašanjih še naprej razhajata.

Erdogan je na novinarski konferenci po pogovorih razkril, da se v turških bolnišnicah zdravi več kot tisoč članov Hamasa. Kje so bili pripadniki Hamasa ranjeni in kako so prišli v Turčijo, Erdogan ni povedal.

Turški predsednik, ki je glasen kritik izraelske vojne na območju Gaze, je ponovil svoje že znano stališče, da je Hamas odporniška organizacija, njeni pripadniki pa se borijo za to, da zaščitijo svoje ozemlje in ljudi. Izrael, ZDA in EU sicer uvrščajo Hamas med teroristične organizacije.

Tako Erdogan kot Micotakis sta se sicer zavzela za prekinitev ognja v Gazi, pri čemer pa imata tudi tukaj voditelja različne poglede. Kot je poudaril Micotakis, njegova država tako kot Turčija podpira rešitev dveh držav, vendar pa je opozoril, da ima Izrael pravico do obrambe pred napadi teroristov na svoje ozemlje.