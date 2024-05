Izrael poziva k umiku iz Rafe, Hamas objavil posnetek talca

Oboroženo krilo palestinskega islamističnega gibanja Hamas, brigade Ezedin al Kasam, je danes objavilo video posnetek enega od izraelskih talcev, ki so ga ugrabili med napadom na Izrael 7. oktobra lani in odpeljali v Gazo. V 11-sekundnem posnetku s podnapisi v arabščini in hebrejščini moški pravi, da se čas izraelski vladi izteka.

»Čas se izteka. Vaša vlada laže,« je vsebina podnapisov na posnetku, ki ga je Hamas objavil na omrežju Telegram. S posnetka je razvidno, da moški govori pod prisilo. To je tretji posnetek izraelskih talcev, ki so ga pripadniki gibanja objavili v manj kot mesecu dni.

Hamas je 27. aprila objavil videoposnetek, na katerem sta dva talca - Keith Siegel in Omri Miran. Tri dni pred tem pa so predvajali videoposnetek, na katerem se je talec predstavil kot Američan izraelskega rodu Hersh Goldberg-Polin, ki so ugrabili na glasbenem festivalu Nova na jugu Izraela med oktobrskim napadom Hamasa in huje ranili.

V Hamasovem napadu na Izrael je bilo po poročanju AFP, ki se sklicuje na izraelske podatke, ubitih 1170 ljudi. Pripadniki Hamasa so ugrabili približno 250 ljudi, ki so jih odpeljali v Gazo. Zadnje ocene Izraela so, da jih je 128 še vedno na območju Gaze, vključno s 36, za katere vojska trdi, da so mrtvi.

V izraelskem povračilnem obleganju Gaze je bilo do zdaj ubitih najmanj 34.971 ljudi, med njimi je večina žensk in otrok.

Izrael k umiku pozval prebivalce dodatnih delov Rafe

Izraelska vojska je danes pozvala prebivalce osrednjega in vzhodnega dela Rafe, naj se umaknejo v naselje Al Mavasi na obali Sredozemskega morja. Izraelski poziv prvič zajema tudi gosto naseljena območja v Rafi ter nakazuje na načrtovano razširitev ofenzive v Rafi kljub pozivom mednarodne skupnosti.

V sporočilu, ki ga je izraelska vojska predvajala v arabščini prek platforme X in v obliki besedilnih sporočil, so našteli območja v središču in na vzhodu mesta, vključno z dvema begunskima taboriščema v Rafi. Ljudje s teh območij se morajo nemudoma preseliti v naselje Al Mawasi na sredozemski obali, so navedli.

To je prvič, da je izraelski ukaz za evakuacijo v Rafi zajel gosto naseljena območja. Izraelska vojska je sicer že v začetku tedna pozvala okoli 100.000 civilistov, naj se umaknejo iz vzhodnega dela mesta.

Ukaz izraelske vojske kaže, da namerava Izrael razširiti kopensko operacijo v mestu tik ob meji z Egiptom. Kot razlog zanjo navaja uničenje islamističnega gibanja Hamas.

Operacija nima podpore niti s strani najtesnejše izraelske zaveznice ZDA. Ameriški predsednik Joe Biden je ta teden celo omenil možnost ustavitve dobave orožja Izraelu v primeru ofenzive na Rafo.

Po podatkih Združenih narodov se v Rafi nahaja več kot milijon ljudi, ki so pobegnili pred spopadi v drugih delih Gaze. Med njimi je polovica otrok.

»Kopenska ofenziva na Rafo bo vodila v humanitarno katastrofo epskih razsežnosti ter uničila naše napore, da pomagamo ljudem, ki jih pesti lakota,« je v petek Izrael nova posvaril generalni sekretar ZN Antonio Guterres.