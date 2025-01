Trumpova vrnitev grožnja evropski enotnosti? »Kar se zgodi v Ameriki, nikoli ne ostane v Ameriki«

Bruselj pričakuje, da bo vrnitev Donalda Trumpa v Belo hišo imela pomembne posledice za Evropo, zlasti z okrepljeno podporo skrajno desnim silam, kar bi lahko oslabilo evropsko enotnost.

Analitiki Evropskega političnega centra (EPC) so opozorili na tveganja in predlagali nove oblike sodelovanja v okviru Evropske unije (EU).

Trump močno znižal standarde političnega obnašanja

»Kar se zgodi v Ameriki, nikoli ne ostane v Ameriki,« je opozoril nekdanji veleposlanik EU v ZDA Joao Vale de Almeida. Izpostavil je, da se z vrnitvijo Trumpove protekcionistične in unilateralistične agende v Evropi že čuti politični vpliv, ki ga dodatno spodbuja udeležba evropskih skrajno desničarjev na Trumpovi inavguraciji.

Vale de Almeida je poudaril, da je »Trump močno znižal standarde političnega obnašanja in diskurza«, kar bo po njegovem mnenju dodatno otežilo delo tradicionalnih političnih sil v Evropi.

Trend normalizacije skrajnosti v Evropi

Fabian Zuleeg iz EPC je poudaril, da v Evropi že poteka »normalizacija skrajnega«, kar je razvidno iz razvoja dogodkov v Avstriji, kjer skrajno desni svobodnjaki sestavljajo vlado. Janis Emanuilidis je opozoril, da skrajne stranke v Evropi vidijo v Trumpu priložnost za krepitev svojih položajev.

Normalizacija skrajnosti? Elon Musk je na prireditvi ob inavguraciji Donalda Trumpa izvedel gesto, ki je spodbudila primerjave z nacističnimi pozdravi. Več neonacističnih voditeljev je delilo posnetke viralnega trenutka. FOTO: Angela Weiss Afp

»Če bo Trump sledil iliberalnim silam v Evropi in prispeval k njihovemu cilju spodkopavanja EU, jim bo dejansko pomagal,« je dejal Emanuilidis.

Glede na notranje razlike in neenotnost v EU, zlasti pri državah, kot je Madžarska, Zuleeg predlaga alternativne načine delovanja, ki ne bi zahtevali soglasja vseh 27 članic. Po njegovem mnenju je treba »ohraniti obstoječo strukturo sistema«, a omogočiti bolj ambiciozne ukrepe voljnim državam.

Vale de Almeida je podprl to idejo in poudaril, da je treba na področju varnosti in obrambe okrepiti zaupanje med sodelujočimi državami ter raziskati vzporedne strukture sodelovanja.

Gospodarska vprašanja in trgovinske napetosti

Analitiki so opozorili na možne Trumpove ukrepe, kot so carine ali davki, ki bi lahko dodatno obremenili odnose med EU in ZDA. Emanuilidis je poudaril, da se EU preveč osredotoča na carine, medtem ko se Trumpova administracija verjetno bolj usmerja v davčno politiko.

»Nameravajo zapustiti dogovor o minimalnih davkih za multinacionalke, dosežen v okviru OECD leta 2021,« je opozoril Emanuilidis in pozval Bruselj k proaktivnemu odzivu.

Vale de Almeida je zaključil, da mora EU kljub razlikam med članicami iskati načine za ohranitev enotnosti. »Enotnost nas ne sme hromiti,« je dejal in pozval k iskanju »kreativnih oblik sodelovanja«.

Analitiki se strinjajo, da je pred Evropo izziv ohranjanja stabilnosti in enotnosti v času, ko se globalni politični in gospodarski odnosi hitro spreminjajo.