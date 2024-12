V ZDA naj bi izginilo 300.000 otrok migrantov

Prihodnji član administracije Donalda Trumpa, znan tudi kot »car meje«, Tom Homan, je dejal, da ameriška vlada »ne more najti« več kot 300.000 otrok migrantov ter da je bilo veliko teh otrok prisiljenih v delo in da so žrtev trgovine z ljudmi.

Novoizvoljeni predsednik Donald Trump in njegovi politični zavezniki, vključno z novoizvoljenim podpredsednikom JD Vanceom, so večkrat podali podobne trditve.

Nekateri strokovnjaki so jih obtožili, da izkrivljajo statistiko, da bi tako nakazali, da so otroci »izgubljeni« in žrtve zločinov, čeprav obstaja soglasje, da je treba spremeniti nekatere vidike celotnega varnostnega sistema, navaja BBC.

Nova administracija daje poseben poudarek imigracijski politiki z obljubami o strožjih ukrepih na meji z Mehiko in množičnih deportacijah nedokumentiranih imigrantov.

Kakšne trditve podaja Trumpova ekipa?

V intervjuju za Fox News 26. novembra – tik pred obiskom ameriško-mehiške meje v Teksasu – je Homan obtožil administracijo Joeja Bidna, da se »hvali« s tem, da otroke spušča iz mejnega nadzora, in da ne preverja odraslih, ki so v ZDA.

»Sram jih bodi,« je dejal o Bidenovi administraciji. »Več kot 300.000 otrok so izročili [nepreverjenim] skrbnikom, ki jih zdaj ne morejo najti.«

Med oktobrsko razpravo proti guvernerju Minnesote Timu Walzu je JD Vance prav tako dejal, da je Ministrstvo za domovinsko varnost »dejansko izgubilo« skupno 320.000 otrok migrantov. Skrbi glede položaja otrok migrantov so bile izpostavljene tudi prej ta teden, ko so oblasti v Teksasu delile sliko dvoletne deklice iz Salvadorja, ki so jo našli na meji z listkom in telefonsko številko v rokah.

So otroci dejansko izginili?

Po mnenju strokovnjakov za migracije in odvetnikov so trditve večinoma izvirale iz poročila avgusta, ki ga je pripravil Urad generalnega inšpektorja Ministrstva za domovinsko varnost. Poročilo je pokazalo, da se od leta 2019 do 2023 32.000 mladoletnikov brez spremstva ni pojavilo na zaslišanju na imigracijskih sodiščih.

V poročilu je navedeno, da 291.000 otrok migrantov sploh ni prejelo sodnih obvestil. Prav tako je pozvalo ameriško Imigracijsko in carinsko službo (ICE), naj »takoj ukrepa za zagotavljanje varnosti« otrok migrantov brez spremstva v ZDA.

Otroci migranti, ki se ne pojavijo na sodišču, so »izpostavljeni večjemu tveganju za trgovino z ljudmi, izkoriščanje ali prisilno delo,« je navedel Urad.

Vendar je Aaron Reichlin-Melnick, direktor politike pri Ameriškem svetu za imigracije, skupini, ki zagovarja pravice imigrantov, za BBC dejal, da številke kažejo na birokratski problem in ne na »nekaj zloveščega.«

»Ko slišite izraz 'izginuli', pomislite, da gre za otroke, ki jih nekdo poskuša najti, pa jih ne more,« je dejal.

»To tukaj ni primer. Vlada ni vložila truda, da bi te otroke poiskala,« je dodal. Po mnenju strokovnjakov je veliko otrok morda na naslovih, ki so vladni evidenci, vendar preprosto niso prišli na sodišče.

»To ne pomeni, da se jim je zgodilo kaj slabega,« je dejal Reichlin-Melnick. »To pomeni, da so zamudili sodno obravnavo.« Dodal je, da obstajajo »upravičene skrbi« glede izkoriščanja otrok migrantov.

Kaj se dogaja z otroki na meji?

Mladoletniki brez spremstva, pridržani na ameriško-mehiški meji, gredo skozi zapleten proces, ki se začne z zadržanjem in obdelavo Carinske in mejne patrulje (CBP).

Če je otrok iz države, ki ni Mehika ali Kanada, se ga umesti v t. i. »postopek odstranitve« in preusmeri na Ministrstvo za zdravje in socialne storitve (HHS).

HHS preko Urada za preselitev beguncev skrbi za otroke preko mreže licenciranih ponudnikov storitev.

Urad si prizadeva združiti otroke z družinskimi člani v ZDA ali z individualnimi ali organizacijskimi skrbniki – ki so nato odgovorni za to, da otroci pridejo na obravnave, ki jih določi Imigracijsko sodišče.