Trump bi lahko sprožil jedrsko vojno? Pelosijeva na nujnem sestanku z generalom

Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi je danes sporočila, da je govorila z načelnikom štaba združenih poveljstev ameriške vojske, generalom Markom Milleyjem. Zanimalo jo je, ali so sprejeli kakšne ukrepe, da predsedniku Donaldu Trumpu onemogočijo dostop do kod za izstrelitev jedrskih raket. Pelosijeva je z generalom razpravljala o možnostih, da Trumpu tik pred koncem predsedniškega mandata preprečijo sprožitev vojne ali jedrskega napada.



»Poklicala sem Marka Milleyja za pogovor, kakšni ukrepi so na voljo, da nestabilnemu predsedniku preprečimo sprožitev sovražnosti ali dostop do sprožitvenih kod in izdajo ukaza za jedrski napad,« je dejala predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa. »Kot veste, narašča pritisk za uporabo 25. amandmaja k ustavi, kar bo podpredsedniku Miku Penceu in večini kabineta omogočilo odpoklic predsednika s položaja zaradi spodbujanja k vstaji in nevarnosti, ki jo še vedno predstavlja.«

Pozivajo k takojšnjemu odpoklicu Trumpa s predsedniškega položaja

Doslej je več kot 100 kongresnih demokratov skupaj z le enim republikancem pozvalo k takojšnjemu odpoklicu Trumpa s predsedniškega položaja. Najmanj en republikanski senator se je doslej pridružil demokratom v podpori rezervne opcije, to je novi ustavni obtožbi, čeprav se Trumpu mandat izteče že 20. januarja. »Če predsednik takoj ne zapusti položaja, bo kongres vložil ustavno obtožbo in ga odstranil zaradi nevarnega dejanja upora,« je dejala Pelosijeva. Iz Pentagona so sporočili, da je Milley Pelosijevi razložil postopke za sprožitev jedrskega orožja.

Kovčku rečejo 'jedrska nogometna žoga'

Ameriški predsednik ima v svoji bližini v vsakem trenutku vojaškega častnika, ki nosi s seboj kovček s sistemom za izdajo ukaza za sprožitev jedrskega orožja. Kovčku rečejo 'jedrska nogometna žoga'. Postopek je zapleten in Trump ne more enostavno sam od sebe sprožiti jedrskega orožja. Namestnik načelnika štaba združenih poveljstev general zračnih sil John Hyten je že pred tremi leti zagotovil, da se bo uprl izvršitvi Turmpovega ukaza o sprožitvi jedrskega orožja, če bo ocenil, da bo tak ukaz nezakonit.