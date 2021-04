Trenutki pred katastrofo: peli in molili so, sledila je panika (VIDEO)

V Izraelu preštevajo mrtve vernike, ki so umrli med romanjem na goro Meron. Po dosedanjih informacijah je umrlo najmanj 44 ljudi, še 150 je poškodovanih, od tega so nekateri v smrtni nevarnosti. Izraelski mediji poročajo, da je v kritičnem stanju 28 ljudi, med njimi naj bi bili tudi otroci.Romarji so se ob vznožju gore Meron zbrali ob judovskem prazniku Lag Baomer. Tam naj bi bil pokopan judovski modrec iz 2. stoletja, rabin. Vsako leto se ga spominjajo z molitvami in s plesom, ki potekajo vso noč. Grob omenjenega rabina je eden najpomembnejših svetih krajev za Jude. Lani so romanje tja zaradi pandemije covida 19 odpovedali.Na spletu se je pojavil posnetek, ki prikazuje trenutek, ko se je sprožil »človeški plaz«, saj je nekaterim vernikom na klančini spodrsnilo, temu pa sta sledila panika in stampedo.Na romanju se je zbralo sto tisoč ljudi, čeprav so oblasti dovolile, da jih pride desetkrat manj. V reševalni akciji po stampedu je sodelovala tudi izraelska vojska, ki je vlekla trupla in ranjene izpod ruševin.