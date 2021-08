Tornado haral po Istri, ruval drevesa (VIDEO)

Tornadi tudi v Sloveniji

Zadnje dni se nad Slovenijo in širšo okolico razvijajo številne nevihte. V nedeljo je v Istri nastala supercelična nevihta, v kateri se je na poti z morja in preko Poreča proti notranjosti okoli 18. ure razvil tornado. Na srečo se je tornado gibal po nenaseljenem, gozdnatem področju. Kljub temu je za seboj pustil nekaj razdejanja, saj je ruval in rušil številna drevesa, med drugim tudi sto let stare hraste.Najhuje prizadeto območje je bilo med naselji Anžići in Kvešti. Tornado naj bi imel moč F1, kar pomeni, da ima veter hitrost med 116 in 188 kilometrov na uro, v primeru, da pride v naselje pa lahko poškoduje strehe, ruši večja drevesa in naredi večjo materialno škodo.Tornadi v Evropi sicer niso nič nenavadnega. Od leta 2010 do 2020 se je na območju Evrope in okolice zgolj na kopnem pojavilo 3827 tornadov, od tega jih je bilo 329 s stopnjo F2 ali več, 28 stopnje F3 ali več in 2 s stopnjo F4 oz. F5. Najbolj smrtonosni tornado po letu 1950 se je pojavil v Ivanovem v Rusiji (9. junija 1984) in je terjal 69 smrtnih žrtev, navaja portal neurje.si. Tornade smo imeli tudi v Sloveniji, najmočnejši s stopnjo F3 po Fudžitovi lestvici, je nastal na Notranjskem 23. avgusta 1986