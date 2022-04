To sta Putinovi hčeri, ki sta tarči ameriških sankcij proti Rusiji

Marija Voroncova (Marija Vladimirovna Putina) in Katerina Tihonova (Jekaterina Vladimirovna Putina) sta edini znani hčeri ruskega predsednika, čeprav Vladimir Putin tega ni nikoli uradno potrdil. Rodili sta se mu v zakonu z nekdanjo ženo Ljudmilo, s katero sta se razšla leta 2013.

Kdo je Marija Voroncova?

Voroncova (36) vodi državno financirane programe za raziskavo genetike, ki so prejeli milijarde dolarjev od Kremlja in jih osebno nadzoruje Putin, piše BBC. Je pediatrična endokrinologinja, ki proučuje učinke hormonov na telo. Živi v Moskvi, v luksuznem stanovanju, t. i. penthousu, nasproti veleposlaništva ZDA.

Leta 2013 se je poročila z nizozemskim podjetnikom Jorritom Joostom Faassenom, ki se je rodil v Rusiji. Nekoč je bil zaposlen v ruskem Gazpromu. Nekateri so se z Voronconovo pogovarjali po ruski invaziji na Ukrajino in povedali, da podpira svojega očeta, piše BBC.

Zakonca sta živela v penthousu v ekskluzivni stanovanjski hiši v Amsterdamu. Po tem, ko so proruske sile leta 2014 nad Ukrajino sestrelile potniško letalo MH17, so nekateri nizozemski sosedje pozivali, naj jo izženejo iz države.

Zaslonski posnetek

Njeno sestro, 35-letno Tihonovo, je Bela hiša opisala kot direktorico za tehnologijo, ki ima podporo ruske vlade in obrambnih sil Rusije. Magistrirala je iz fizike in matematike. Tekmovala je tudi v akrobatskem rokenrolu in leta 2013 s soplesalcem osvojila peto mesto na svetovnem prvenstvu v Švici.

Leta 2020 so jo na moskovski univerzi imenovali za vodjo novega inštituta za umetno inteligenco in intelektualne sisteme Innopraktika center, ki razpolaga z 1,56 milijarde evrov.

Leta 2013 se je poročila s Kirilom Šamalovom, mlajšim sinom Nikolaja Šamalova. Ta je tesen Putinov sodelavec in solastnik banke Rossiya Bank, ki jo je ameriška vlada označila za »osebno banko« številnih vodilnih ruskih uradnikov. Kiril je bil leta 2002, pri svojih 20 letih, imenovan za glavnega pravnega svetovalca za zunanjo gospodarsko dejavnost v Gazpromu. ZDA so ga leta 2018 sankcionirale zaradi njegove vloge v ruskem energetskem sektorju. Po poroki se je njegovo premoženje drastično povečalo. Dve leti po poroki je revija Forbes Šamalova označila za enega najmlajših ruskih milijarderjev.

Katerina in Kiril sta se ločila leta 2018.

Katerina Tikhonova. FOTO: Jakub Dabrowski, Reuters

Na vprašanje, zakaj je ameriška administracija uvedla sankcije proti Putinovima hčerama, je visoki uradnik Bidnove administracije dejal, da ZDA menijo, da bi lahko imele nadzor nad očetovim premoženjem. »Imamo razlog, da verjamemo, da Putin in številni njegovi prijatelji in oligarhi skrivajo svoje bogastvo, premoženje, družinski člani pa svoje premoženje in svoje bogastvo vlagajo v finančni sistem ZDA pa tudi v številne druge dele sveta,« je pojasnil uradnik.