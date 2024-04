To sta Miloš (33) in Željko (44), ki sta umrla na Triglavu: Vsi smo v šoku (FOTO)

Član Planinsko-smučarskega kluba Kukavica iz srbskega mesta Leskovac in alpinist Miloš Ristić (33) iz Lebana, ki živi v Italiji, je minulo soboto umrl v nesreči na Triglavu. Truplo so našli šele v torek zjutraj ob vznožju slovenskega najvišjega vrha, prav tako truplo njegovega prijatelja Željka Čiča (42).

V klubu PSK Kukavica so zapisali, da sta alpinista umrla v snežnem plazu. Miloš naj bi se s prijateljem Željkom povzpel na Severno triglavsko steno, ko ju je odnesel snežni plaz.

»Naša prijatelja je našla Gorska reševalna zveza Slovenije ob vznožju slovenske gore Triglav, na križišču z alpinistično nemško smerjo in klasično Čez Prag. Domnevno ju je odnesel snežni plaz na prvi četrtini vzpona s tako imenovanih Belih plati v bližini Bučarjeve stene. Še zadnji pozdrav od mene, dobri ljudje, eden mojih redkih planinskih vzornikov, ostal boš v mojem srcu in duši,« je zapisal prijatelj planinca na facebooku ter objavil njune fotografije.

»Gorska služba Slovenije je od sobote preiskala ogromno območje in ju našla šele danes. V šoku smo. Je naš član in dogovorili smo se, da bo to poletje naš vodnik po Italiji,« je v torek dejala predsednica PSK Kukavica Dejana Savić.

Po naših informacijah bi se morali na usodno pot podati trije, a si je eden izmed njih po pogovoru s Slovencem premislil. Žal si Druga dva besedam Slovenca nista prisluhnila in sta se podala na svojo zadnjo pot. Več o tem preberite v četrtkovi izdaji Slovenskih novic.

Preminuli Miloš Ristić. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

Za 33-letnim Milošem sta ostali žalujoča žena in sinček.

PSK Kukavica in Planinska zveza Srbije se s Slovenijo dogovarjata, kako prepeljati trupli v Srbijo in kako pomagati Miloševi vdovi in ​​sinu.

Avantura, na katero sta se alpinista podala, je bila izredno tvegana. Z njima bi moral iti še en njun prijatelj, a si je premislil zaradi neugodnih vremenskih razmer, piše Nova.rs in dodaja: »Vremenske razmere so bile izjemno slabe – močni zameti, moker sneg, dež in nevarnost snežnih plazov 2 in 3 stopinje,« je dejal sogovornik.