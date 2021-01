To so pretresljivi trenutki uboja ženske v kongresni palači (ni za občutljive) (VIDEO)

V nasilju v središču ameriške demokracije so po zadnjih podatkih umrli štirje ljudje , med njimi tudi ženska. Ubita ženska je vojna veteranka, Trumpova privrženka. Kmalu po vdoru v poslopje kongresa so se na spletnih omrežjih pojavili posnetki uboja Babbittove. Zaradi hudih ran so jo pripeljali v bolnišnico, kjer je pozneje umrla.Ashli je ubil neki policist s strelom v prsi. Trenutke vdora v kongres so mnogi posneli, tako da je uboj posnet z več zornih kotov.