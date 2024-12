To pa je delodajalec: delavcem kupil avtomobile, ostalim dejal, da naj si napišejo plačo

V primerjavi z našimi delodajalci in lastniki večjih in manjših gospodarskih družb, kjer so zaposleni, razen pri izjemno redkih posameznikih, le številka na papirju, ki jim je potrebno dati plačo, nekateri jim celo zaračunavajo parkirišče ob tovarni, prihaja iz Srbije povsem drugačna zgodba. Lastnik podjetja se je namreč odločil, da ob 35-letnici obstoja podjetja, ki zaposluje več kot 650 ljudi, nagradi zaposlene z najdaljšim stažem. Tako je Milislav Novičić, lastnik in direktor uglednega in svetovno znanega podjetja Unipromet iz Čačka v Srbiji, ob tem jubileju osmim svojim zaposlenim, z najdaljšo delovno dobo v družbi, podaril osem popolnoma novih avtomobilov znamke Renault.

»Iskreno povedano, nisem se obvladal. Ni me zanimalo, kaj se dogaja drugim, niti me ni zanimalo, kaj si mislijo politiki. Vedno sem bil osredotočen na svoje otroke, delavce in Unipromet,« je za srbski spletni portal Mondo.rs, ob tem povedal Novičić, ki je delavcem dal priložnost, da si sami napišejo znesek, koliko si plače zaslužijo.

Podjetni Milislav Novičić, katerega mnogi v njegovem okolju imenujejo »stric z veliko začetnico«, je še poudaril, da so zaposleni v podjetju lojalni in najboljši, zato ne smejo biti prikrajšani. Mnogim zaposlenim so v preteklosti s pomočjo podjetja odobrili posojila za nakup stanovanjskih hiš in stanovanj...

Letni promet več kot 102.000.000 evrov

Podjetje Unipromet je sicer bilo ustanovljeno leta 1989 kot zasebno družinsko podjetje. Trenutno ima nad 650 zaposlenih, ki po prepričanju lastnika in direktorja predstavljajo gonilno silo podjetja in zagotavljajo kakovost ter nadaljnji uspeh. Specializiralo se je za proizvodnjo, dobavo in montažo opreme za zaščito cest, protihrupnih plošč, jeklenih cevi, vertikalne signalizacije in konstrukcij za sončne elektrarne ter preraslo v regionalno vodilno podjetje z letnim prometom več kot 102.000.000 evrov. Celoten proces obdelave kovin je konsolidiran na 60.000 m² pokritih delovnih površin in 220.000 m² zemljišč, ki se nahajajo v dveh tovarnah. Ena tovarna se nahaja v Kraljevu, kjer se proizvajajo različne vrste jeklenih šivnih cevi in vertikalne signalizacije, druga pa v Čačku, kjer se izdelujejo jeklene zaščitne ograje, aluminijasti protihrupni paneli, druga cestna oprema (ograje za pešce in žične ograje), konstrukcije za proizvajajo se sončne elektrarne in nadstreški za avtomobile.

Podjetje se že več kot tri desetletja ukvarja tudi s proizvodnjo in montažo zaščitnih ograj, ki ustrezajo evropskim (standard EN 1317) in ostalim mednarodnim standardom, kot sta ASTRA (Švica) in NF (Francija), ki omogočajo izvoz v več kot 30 držav. države. Članstvo v »Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken eV« društvu dobre kakovosti in »Studiengesellschft Stahlschutzplanken eV« društvu za razvoj, stalni nadzor kakovosti po standardu RAL RG-620, ki se izvaja v sodobnih laboratorijih, kot sta TUV in BASt iz Nemčije ter DTC iz Švice. omogoča dostop do vseh trgov, ki so sprejeli omenjene standarde.

Zavezanost kakovosti: Z znakom CE in certifikati ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 so njihovi izdelki in storitve potrditev visoke kakovosti, varnosti in okoljske odgovornosti. Oznaka CE označuje skladnost z evropskimi standardi in predpisi, certifikati ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001 pa zagotavljajo, da upoštevamo najvišje standarde na področju kakovosti, varstva okolja in varnosti pri delu.