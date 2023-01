To je zadnja fotografija vesele družbe pred pokolom: Niti slutili niso, kaj jih čaka ...

Ruski mediji so objavili zadnjo fotografijo ruskih vojakov, kako v novoletni noči sedijo za obloženo mizo samo nekaj trenutkov, preden so bili ubiti v napadu ukrajinskih enot v Makijivki, mestu v priključenem delu Donecka.

Sorodniki ne verjamejo uradni razlagi

Po poročanju ruske službe BBC svojci usmrčenih vojakov ne verjamejo uradni različici ruskega obrambnega ministrstva, ki pravi, da je do napada prišlo zaradi uporabe mobilnih telefonov, katerih signale so Ukrajinci uporabili za uničenje tarče.

Eden od njih tako trdi, da so se vojaki znebili kartic iz svojih mobilnih telefonov, ko so bili še v Rostovu na Donu, in da jim je poveljnik kupil ukrajinske kartice, prek Telegrama pa so bili v stiku z družinami.

»31. decembra smo slišali trikrat. Vsi so se pripravljali na zabavo, pekli so na žaru in pripravljali mize. Zadnji klic smo prejeli ob 22. uri po moskovskem času. Rekli so, da gredo jesti in spat, ker so vsi utrujeni,« je povedala sorodnica enega od pokojnih.

Rusko obrambno sicer ministrstvo trdi, da je v ukrajinskem napadu življenje izgubilo 89 vojakov, a svojci tudi tej številki ne verjamejo. Trdijo, da je bilo v nekdanji šoli, ki je bila uničena v raketnem napadu, nastanjenih 500 do 600 mobiliziranih vojakov.