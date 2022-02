To je grožnja človeštvu: supervulkani bodo naš konec

Če bi izbruhnil supervulkan Yellowstonska kaldera, bi po nekaterih predvidevanjih povzročil smrt pet milijard ljudi. Tudi Evropa ni povsem varna pred vulkani, saj je v bližini Neaplja supervulkan, ki bi lahko uničil celino. Kot piše Kurir, sta dva potencialna scenarija apokalipse: eni verjamejo, da bo naš konec prišel zaradi udara asteroida v Zemljo in pomanjkanja sončne svetlobe, drugi verjamejo, da bi konec povzročil izbruh supervulkana. Na svetu jih je skupaj 20 in vsak od njih ima potencialno moč, da povzroči konec človeštva. Izbruh supervulkanov grozi našemu planetu vsakih 45.000 do 714.000 let, pravi ena struja znanstvenikov, druga pa, da je ta številka nižja, od 5700 in 17.200 let.

Na svetu je 20 supervulkanov. FOTO: Nationalgeographic/youtube

Bo treba zbežati v Rusijo?

Yellowstonski supervulkan, ki da je najnevarnejši, po nekaterih ocenah izbruhne v povprečju na milijon let, zadnji izbruh pa je bil pred približno 700.000 leti. Po domnevah bi izbruh tega vulkana takoj terjal življenje okoli 90.000 ljudi, dve tretjini površine ZDA pa bi menda ostali trajno nenaseljeni. Posledice izbruha bi onemogočile prehod sončnih žarkov in nastopila bi 'nuklearna zima'.

V Evropi je najnevarnejši vulkan Campi Flegrei pri Neaplju. V primeru izbruhov supervulkanov bi bilo najvarnejše v osrednji Rusiji, ki je najbolj oddaljena od vseh znanih lokacij supervulkanov.