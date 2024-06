Kako sta Kate Middleton in Jennifer Lopez voščili ob dnevu očetov in katera je moža zbodla z bivšo

Različne države, tiste, ki ga praznujejo, dan očetov obeležujejo na različne datume, največ na tretjo nedeljo v juniju. Včeraj so torej v Združenih državah Amerike in v Veliki Britaniji praznovali dan očetov.

Nanj se je spomnila tudi Jennifer Lopez in možu Benu, čeprav skupaj nimata nobenega otroka in čeprav je on prav ob tej priložnosti obiskal bivšo, voščila na družabnih omrežjih.

»Vesel dan očetov, naš junak,« je zapisala ob njegovo fotografijo.

Jennifer ima iz zakona z Marcom Anthonyjem dvojčka Emmo in Maxa, Ben ima iz zakona z Jennifer Garner tri otroke: Violet, Seraphino in Samuela. Odkar sta poročena, sta se družini združili, je pa mnoge presenetila fotografija, ki jo je Jen ob tej priložnosti izbrala.

Prikazuje namreč Bena iz enega od kadrov iz filma Peal Harbor, kjer je leta 2001 prvič srečal Jennifer Garner.

Affleck je igral pilota Rafo McCawleyja, Garnerjeva je imela manjšo vlogo kot medicinska sestra Sandra.

Fotografija je le še bolj razvnela govorice o zakonskih težavah slavnega para Bennifer, ki se pojavljajo že dlje časa in ki namigujejo, da sta zakonca, ki sta se poročila leta 2022, čeprav sta se trudila rešiti zakon, tik pred ločitvijo, on pa naj bi tolažbo iskal pri mami njegovih otrok.

»Jenny ima dovolj, trudila se je, vendar vse skupaj ni nič boljše, je le še slabše,« je za Daily Mail povedal vir.

Veselo tudi v družini princa Williama in Kate Middleton

Ob včerajšnjem dnevu očetov je fotoaparat v roke vzela tudi valižanska princesa Kate Middleton, ki se je ta konec tedna po dolgem času na paradi pozdrav zastavi pojavila v javnosti in razveselila mnoge.

Na uradnem instagram profilu palače Kensington so objavili fotografijo princa Williama z vsemi tremi otroki, ob kateri je pripis: »Radi te imamo očka, veseli dan očetov G, C in L.«

Fotografijo je, tako kot je pri družini Wales v navadi, posnela mama Kate, katere zdravje se, je zapisala v objavi, v kateri je potrdila prisotnost na paradi ob uradnem praznovanju rojstnega dne monarha, izboljšuje, ni pa še čisto v redu.