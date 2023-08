To je edini peščeni otok Jadrana: po poti delno vodijo celo slovenske markacije (FOTO)

Na severnem delu Jadrana, v lošinjskem arhipelagu, leži Susak, majhen, a zelo zanimiv otok. Meri le 3,7 km v dolžino, 2,3 km v širino, njegova obala je dolga slabih 13 km. Menda ga lahko obhodimo v štirih urah in delno nas po poti vodijo celo naše, slovenske markacije. Je edini peščeni otok na Jadranu in tudi še po 250 letih ni popolnoma znano in znanstveno utemeljeno, kako je sploh nastal.

Susak ima samo eno naselje – Susak, a to je razdeljeno v Donje selo in Gornje selo. Med njima je natanko 150 stopnic in treba jih je premagati peš. Na Susku namreč ni avtomobilov, ulice in stavbe so zgradili tako na ozko, da se po njih ne da prebiti z večjimi prevoznimi sredstvi od koles in samokolnic. V spodnjem delu mesta se občasno da videti kakšen traktor, sicer pa je samokolnica najpogostejše prevozno sredstvo.

Ulice so zelo ozke.

Celo brez kamnov

Na otoku tudi ni kamnov. Zgrajen je namreč iz rumenega peska, ki naj bi ga na kamnito podvodno apnenčasto ploščo v tisočletjih nanesli podvodni tokovi in vetrovi. Na rodovitni mivki je v času pred jugoslovansko agrarno reformo rasla predvsem trta, otočani pa so živeli od prodaje vina in tovarne ribjih konzerv. V zgodnjih 50. letih se je to vse spremenilo, saj so oblasti uvedle davek na vino, zato se je skoraj ves otok preselil v ZDA, v predmestje New Yorka. Od več kot 2000 prebivalcev jih na otoku živi le še okoli 100, namesto dveh milijonov trt pa jih je ostalo le še nekaj.

Ne da se z avtomobilom.

V 60. letih prejšnjega stoletja je za nekaj časa postal zbirališče hipijev, ki so živeli v komuni, zdaj pa bomo v njem srečali precej ameriško govorečih ljudi, potomcev starih naseljencev otoka. Tudi jezik stalnih naseljencev je zelo poseben in arhaičen, menda je še Hrvatom težko razumljiv, saj je mešanica stare hrvaščine, angleščine, italijanščine in francoščine.

Zdaj je Susak v glavnem prerasel s trsjem, le posamezna območja so obdelana. Prebivalci živijo večinoma od turizma. Otok je s celino povezan z ladijsko linijo, ki pripelje dvakrat na dan. Prihodi in odhodi ladje Premuda so glavni družabni dogodki, ko vsi pridejo pogledat, kdo je prišel na otok in kdo odhaja na Reko.