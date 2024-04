To je smetišče, kamor naj bi odvrgli truplo male Danke (FOTO)

Kriminalistična policija iz srbskega mesta Bor je, kot smo pisali, aretirala delavca komunalnega podjetja Vodovod Bor S. J. (50) in D. D. (50), ker sta osumljena, da sta ubila malo Danko (2).

Kot pišejo srbski mediji, sta se delavca s službenim vozilom fiat panda zaletela v mlado peško. Njeno trupelce sta dala v prtljažnik avtomobila in ga odvrgla na smetišče ob Banjskem polju. Tam naj bi v preteklih dneh že potekala iskalna akcija.

Po pisanju Informer.rs je bila Danka tik po nesreči še živa, nato pa jo je eden od delavcev usmrtil z rokami.

FOTO: Zaslonski posnetek

Srbski mediji objavljajo fotografije kraja, kjer naj bi delavca truplo deklice nehumano odvrgla. Trupelca še niso našli.

Danko Ilić pogrešajo od 26. marca letos.

Preiskava se nadaljuje ...

»Morilca sta Danko zakopala s smetmi, avtomobil pa oprala z varekino«

Glavni urednik portala Informer.rs Dragan J. Vučićević je dejal: »Z veliko hitrostjo sta se zaletela vanjo. Namesto, da bi poskušala deklici pomagati in poklicati policijo, sta jo dala v prtljažnik in odpeljala na smetišče. Tam sta jo odvrgla in zasula s smetmi. Nato sta vozilo oprala z varekino, da bi skrila sledi krvi,« je dejal Vučević in dodal:

»Šele s forenzično analizo so odkrili sledi krvi. Ugotovljeno je bilo, da kri pripada mali Danki. Policija je že od začetka imela indice, da se je nekaj takega zgodilo. Morilca sta se večkrat vrnila na to smetišče in vsakokrat zakopavala truplo dekleta. Grozen zločin, naklepen. Policija je dokaze v tej preiskavi pridobila s forenzično analizo sledi krvi. Takoj ko so ugotovili, da kri najverjetneje pripada Danki, so delavca aretirali, oba sta tudi padla na poligrafu. Eden od njiju je zločin že priznal, drugi še ne. Najstrožje bosta kaznovana,« je zapisal Vučićević.