Argentinci izvolili svojega Trumpa, nasprotuje pravici do splava

Argentinski volivci so v nedeljo v drugem krogu na položaj predsednika države izvolili desničarja Javierja Mielija. S 56 odstotki je premagal gospodarskega ministra, levosredinskega Sergia Masso.

Novega predsednika Argentine, ki se spopada z največjo gospodarsko krizo v zadnjih dveh desetletjih, primerjajo z nekdanjim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Ta je Mieliju na svojem družbenem mediju truth social že čestital in izrazil prepričanje, da bo naredil Argentino spet veliko.

Prepričal je številne mlade. FOTO: Adriano Machado, Reuters

40 odstotkov ljudi v Argentini živi pod pragom revščine.

Papeža je označil za komunista

Javier Milei, 53-letni ekonomist in nekdanji televizijec, se je sam razglasil za anarhokapitalista, Argentini pa obljublja radikalne spremembe v politiki in gospodarstvu, med drugim uvedbo ameriškega dolarja za nacionalno valuto, ukinitev centralne banke in številnih vladnih ministrstev ter zmanjšanje proračunske porabe za socialo.

Prav tako obljublja liberalizacijo zakonov o orožju, nasprotuje pravici do splava, ne verjame, da je človek kriv za podnebne spremembe, papeža Frančiška pa je označil za komunista, zaradi česar so mu katoliški duhovniki v državi nasprotovali. Po drugi strani pa nima nič proti istospolnim porokam.

Njegov program ima veliko privržencev med mladimi volivci, ki so povsem razočarani nad političnimi elitami države, ki pada iz krize v krizo; Argentina ima 140-odstotno letno inflacijo, okoli 40 odstotkov ljudi v drugem največjem gospodarstvu Južne Amerike pa živi pod mejo revščine.