Seznam živil v primeru vojne: To so podrobna navodila za preživetje, ki jih prejemajo Skandinavci (VIDEO)

Švedska vlada je svojim državljanom v brošuri izdala smernice »v primeru vojne ali druge krize«. Takšen ukrep sledi zaostrovanju odnosov med skandinavskimi državami in Rusijo ter po skupnih vojaških vajah s Finsko – novo članico Nata.

»Živimo v nemirnih časih,« piše uvodoma švedska vlada v sporočilu državljanom in pravi, naj ne jemljejo miru kot samoumevnega, saj so mogoče vojne, terorizem, kibernetski napad in druge grožnje.

Zagnali so informativno kampanjo z naslovom, »Če pride do krize ali vojne«. Brošura je na 32 straneh, v njej pa je navedeno, kako varno shranjevati hrano, kako nuditi prvo pomoč in kje so najbližja zaklonišča.

Brošuro bodo v naslednjih tednih razdelili med pet milijonov gospodinjstev, smernice pa dostopne v arabskem, perzijskem, somalskem, poljskem in seveda švedskem jeziku.

To ni prvič, da so Švedi prejeli brošuro v primeru vojne ali krize na svoj dom. Njena verzija se občasno poobjavlja že vse od leta 1943, a od konca hladne vojne še ni imela tako močnega fokusa na oboroženi spopad, pišejo tuji mediji.

Tudi Finska je na internetu objavila nasvete o »pripravi na incidente in krize«.Norvežani pa so nedavno prejeli brošuro, ki pojasnjuje, kako se teden dni znajti sami v primeru ekstremnih vremenskih razmer, vojne ali drugih groženj.

Celotno brošuro, ki jo Švedska deli državljanom, si lahko ogledate TUKAJ.

Kako pripraviti svoj dom?

Švedska vlada svetuje državljanom, da svoj dom pravočasno pripravijo na morebitne krize, povzema hrvaški N1.

Priporočajo porabo treh litrov vode na dan, ki se uporablja predvsem za kuhanje in pitje.

V primeru pomanjkanja pitne vode bodo občine zagotovile javne rezervoarje za vodo. Kljub temu se državljanom svetuje, da si pripravijo zaloge, zato vlada priporoča nakup posod za shranjevanje vode ali vedra s pokrovi za zbiranje vode.

Priporočljivo je tudi kupiti ustekleničeno vodo, ki jo je treba hraniti na hladnem in temnem mestu. Enkrat ali dvakrat letno je treba preveriti, ali ima voda vonj ali okus, da bi bili prepričani, da je primerna za uživanje. Če je treba, svetujejo, da vodo zamenjate. Če niste prepričani, ali je voda varna za uživanje, jo je treba prekuhati.

Voda

Del vode se lahko shranjuje v plastenkah v zamrzovalniku. Ko se led stopi, je voda primerna za pitje. Plastenke ne smete napolniti do vrha, da ne bi počile ob zamrzovanju.

Ogrevanje

Notranja temperatura doma bo hitro padla, če pride do prekinitve dobave energije, zato se priporoča, da se v takšnih situacijah vsi člani družine zberejo v eni sobi, pokrijejo okna z odejami in na tla položijo preproge.

Dobro je pripraviti oblačila za vse vremenske razmere, vključno z volnenimi oblačili, šali, kapami, rokavicami in debelimi nogavicami. Priporočljivo je tudi imeti spalne vreče.

Med alternativnimi viri ogrevanja, ki ne zahtevajo električne energije, brošura omenja plinske ali parafinske grelnike. Priporočljivo je pripraviti tudi predmete, kot so sveče, vžigalice, gasilni aparat in gorivo.

FOTO: Claudio Bresciani Afp

Komunikacija

Brošura poudarja pomen prejemanja novic in pomembnih informacij, ki jih zagotavljajo državni organi. Prav tako je pomembno, da imate možnost vzpostaviti stik z družino in prijatelji. Zato je priporočljivo imeti doma radio na baterije, solarne plošče, dodatne baterije, mobilne telefone in prenosne baterije ("power bank"). Pomembne telefonske številke pa zapišite na papir.

Hrana

Priporočljivo je pripraviti hrano, ki je nasitna, energetsko bogata in primerna za shranjevanje pri sobni temperaturi. Izberite živila, ki jih lahko hitro pripravite ali jih uživate brez priprave. Svetuje se, da ob vsakodnevnih nakupih kupite kakšen dodaten izdelek za zalogo.

Kaj je dobro imeti od hrane?

Nekvarljiva živila: žita, kosmiči, testenine, riž, kuskus, instant pire krompir, mleko v prahu, tortilje, hrustljavi kruh, krekerji, sol in začimbe.

Konzervirana hrana: paradižnik, zelenjava, sadje in že pripravljene jedi.

Visokoproteinska živila: sušeno ali konzervirano meso in ribe, čičerika, fižol, leča.

Živila z veliko maščobami: olje za kuhanje, pesto, sušeni paradižniki v olju, arašidovo maslo, oreščki in semena.

Hrana za energijo: marmelada, čokolada, med, proteinske ploščice, suho sadje.

Pijače: kava, čaj, mešanica za vročo čokolado, borovničeva ali šipkova juha, sok, mleko.

Hrana za otroke: kašice, mlečna formula, ovsena kaša, otroška hrana.

Brošura svetuje, da uporabite sadje in jagodičevje, ki ga imate na voljo, ter po možnosti zasadite nekaj rastlin na vrtu ali balkonu.

Sanitarije

Če zaradi izpada vode ne morete uporabljati stranišča, je treba najti druge načine za odlaganje odpadkov.

Priporočljivo je imeti doma:

* toaletni papir, vlažilne robčke, razkužilo za roke, plenice, menstrualne vložke;

* plastične vrečke ali vrečke za smeti;

* kompostno steljo ali žaganje;

* vedro s pokrovom.

Ostale potrebščine

Pripravite tudi: plinski kuhalnik, komplet za prvo pomoč, zdravila, svetilke, odpirač za konzerve.

Tisti, ki jemljejo zdravila na recept, naj pripravijo zalogo za en mesec.

Hišni ljubljenčki

Lastniki hišnih ljubljenčkov so odgovorni za njihovo oskrbo v primeru krize ali vojne. Zato je treba pripraviti dovolj hrane in drugih potrebščin za vsaj en teden.

Priporočljivo je, da imate doma:

dovolj suhe hrane in vode za živali;

zdravila za hišne ljubljenčke;

kletko ali drug pripomoček za prevoz živali;

telefonsko številko veterinarja, zapisano na papirju