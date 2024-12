To je barva leta 2025! Boste to upoštevali pri opremljanju?

Pantone Color Institute, ena od svetovnih avtoritet na področju barv, vsako leto decembra tradicionalno razglasi uradno barvo prihajajočega obdobja, ki bo zaznamovala svet mode, arhitekture in notranjega ter grafičnega oblikovanja, odločitev tako vsakič povzroči nemalo vznemirjenja.

Spomnimo, letošnja marelična barva, Peach Fuzz, je bila nežna, mirna in je dajala občutek bližine, zdaj pa so šli v nasprotno smer in za barvo leta 2025 razglasili 17-1230 Mocha Mousse, kar bi lahko poimenovali mokačino in je topel, bogat rjav odtenek z rahlim rdečkastim ali vijoličnim podtonom, ki spominja na prijeten objem sveže skuhane kave ali toplino čokolade v zimskem večeru ter po mnenju inštituta odseva »kolektivno potrebo po stabilnosti in prizemljenosti ter poraja senzorične užitke, saj nas takoj povabi, da jo povežemo s slastnim okusom«.

Mokačino postaja ne le estetska, temveč tudi funkcionalna izbira v domovih in delovnih prostorih.

Gre za prvi odtenek rjave, ki ga je inštitut izbral doslej, barvo leta sicer razglaša od 1999.; izbor vsakič zahteva temeljit razmislek in analizo trendov, pravijo. Njihovi strokovnjaki prečešejo različna področja po vsem svetu in iščejo vplive. V uradni izjavi so poudarili, da nas »Mocha Mousse vrača k zemeljskim koreninam, kjer najdemo mir in ravnovesje – vrednoti, ki ju v današnjem kaosu potrebujemo bolj kot kdaj prej, in je podprta z željo po vsakodnevnih užitkih, majhnih radostih čez dan«.

Pantone Color Institute decembra izbere barvo prihajajočega obdobja. Foto: escarre.com

Prostoru daje občutek topline, domačnosti

V modnem svetu je ne bomo mogli zgrešiti, vodilni oblikovalci so jo vključili v svoje kolekcije za pomlad/poletje 2025, saj je vsestranska in hvaležna za kombiniranje, denimo z nežnimi odtenki bež ali vijoličnimi poudarki, če želimo doseči prefinjen, a sodoben videz.

Mocha Mousse nas vrača k zemeljskim koreninam, kjer najdemo mir in ravnovesje.

Odtenek, ki združuje željo po udobju in razkošju, v notranjem oblikovanju ni novost: mokačino stene ali talne obloge dajejo prostoru občutek topline, domačnosti in umirjenosti, kombinacija s surovimi materiali, kot so les, kamen, ratan ali lan, ustvari naraven in trajnosten videz, dodatek zlatih ali medeninastih detajlov pa prostoru vdihne kanček luksuza.

Barva 17-1230 Mocha Mousse je topel, bogat rjav odtenek z rahlim rdečkastim ali vijoličnim podtonom. FOTO: Pantone

Kdor je za drzno, si bo v tej barvi omislil kak kos pohištva, denimo naslanjač iz pliša, leseno jedilno mizo. Odtenek deluje brezčasno in se odlično poda v minimalističen in sodoben interier, prav tako v bolj tradicionalen prostor, saj vnaša udobje in domačnost, hkrati pa dodaja pridih razkošja.

Nezanemarljivo ni niti, kako vpliva na naše počutje: znano je, da topli rjavi odtenki zmanjšujejo stres in spodbujajo sproščenost, tako da Mocha Mousse postaja ne le estetska, temveč tudi funkcionalna izbira v domovih in delovnih prostorih.