To čaka napadalca, ki je v središču Pariza ubil turista

Osumljenca, ki je minuli konec tedna v središču Pariza do smrti zabodel nemškega turista in ranil še dve osebi, bodo zaprli v samico, potem ko so proti njemu vložili obtožnico zaradi terorizma, je danes sporočil odvetnik domnevnega napadalca.

Sodnik je danes odredil bivanje v samici za 26-letnega Armanda Rajabpour-Miyandoaba, potem ko so ga v torek obtožili terorizma, je novinarjem dejal odvetnik Clementine Perros.

Policija je po napadu, ki se je zgodil v soboto zvečer v bližini Eifflovega stolpa, aretirala 26-letnega francoskega državljana iranskega porekla. Osumljencu, ki je bil oblastem znan kot radikalizirani islamist, je bilo v preteklosti odrejeno zdravljenje, ki je vključevalo strog psihiatrični nadzor.

Leta 2016 je bil že aretiran zaradi načrtovanja napada, na koncu pa je odslužil štiri leta zapora in bil po izpustitvi pod strogim nadzorom.

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je pred dnevi priznal, da je pri psihiatrični oskrbi osumljenca prišlo do napake.