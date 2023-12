Vpil 'Allah Akbar' in napadel ljudi! Turista ubil z nožem

V napadu z nožem v Parizu je danes moški ubil enega človeka, še enega pa ranil, je na družbenem omrežju X zapisal francoski notranji minister Gerald Darmanin. Dodal je, da je policija napadalca že aretirala. Po neuradnih informacijah naj bi napadalec vzklikal: »Alah je velik«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Policisti so pogumno aretirali napadalca, ki je napadel mimoidoče v Parizu. Ena oseba je umrla, ranjenca pa so oskrbeli pariški gasilci,« je sporočil Darmanin. Ljudi je prosil, naj se izogibajo območja. Po navedbah policijskih virov je domnevni napadalec med napadom vzklikal: »Alah je velik«. Policiji je bil znan po islamskem radikalizmu in psihičnih težavah, so po poročanju AFP še povedali viri.

Kot še dodaja mediji je nemškega turista ubil z nožem. Policisti so ga našli z vbodnimi ranami na hrbtu in ramenih. Nato se je spravil nad angleškega turista, ki se je sprehajal z ženo in otrokom. Na glavi je imel rano s kladivom, bil je poškodovan, a je njegovo stanje stabilno.

Francijo je v zadnjem desetletju pretreslo več terorističnih napadov

S pariškega tožilstva so sporočili, da so francoskega državljana, rojenega leta 1997, pridržali v okviru preiskave umora in poskusa umora. Francijo je v zadnjem desetletju pretreslo več terorističnih napadov, najhujši se je zgodil novembra 2015, ko je umrlo 130 ljudi. Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Islamska država.