Trump bo podražil elektroniko

Prepričljiva zmaga Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah tako pri njem doma kot drugod po svetu, predvsem v EU, Ukrajini in na Kitajskem, še vedno odmeva. Povsod še vedno tipajo v temi, katere bodo njegove prve poteze, ko bo januarja 2025 tudi uradno zavladal. V EU se tako že bojijo morebitnih ameriških carin na uvoz evropskih avtomobilov, kar bi še dodatno oslabilo trenutno precej pehajoče nemško gospodarstvo.

Azijsko velesilo bi lahko prizadele visoke carine.

Proti novemu letu z optimizmom nikakor ne zrejo v Ukrajini. Predsednik te države Volodimir Zelenski je v Budimpešti svoje evropske partnerje obtožil pritiskanja na Ukrajino, da ta popusti Rusiji. Opozoril je, da bi bilo to za Evropo samomorilno. Glede na napovedi Trumpa, da bo ta, če bo prišel na oblast, vojno v Ukrajini, ki bo februarja obeležila že tretjo obletnico, končal v 24 urah, v javnosti že krožijo prvi morebitni načrti v to smer.

Zamrznitev konflikta?

Po poročanju Wall Street Journala naj bi v Trumpovem taboru razmišljali o zamrznitvi konflikta med državama oziroma o vzpostavitvi demilitariziranega območja vzdolž fronte. ZDA bi sicer Ukrajino še naprej oskrbovale z orožjem, a le pod enim pogojem. Da bi se ta država zavezala, da se vsaj dvajset let ne bi pridružila Natu.

Rusija bi lahko obdržala zavzete teritorije, zaradi ukinjenih sankcij bi lahko lažje zadihala. Takšni predlogi so seveda voda na mlin ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, ki je Trumpu že čestital za zmago. Hkrati pa dejal, da je pripravljen na pogovor z njim in še, da si pobuda Trumpa za končanje vojne v Ukrajini, za katero se seveda ne ve, kakšna je, zasluži pozornost.

Na prve Trumpove poteze se pripravljajo tudi na Kitajskem. To azijsko velesilo bi lahko prizadele visoke carine, ki bi jih Trump s ciljem, da zaščiti domače gospodarstvo, uvedel na njihovo blago. V najslabšem primeru bi se lahko na ameriškem trgu za do 45 odstotkov podražili prenosni in tablični računalniki, igralne konzole za 40 odstotkov, računalniški zasloni za 31 in pametni telefoni za 26 odstotkov.