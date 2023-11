Tito je to pesem prepovedal, razlog je neizmerno žalosten (VIDEO)

Ena izmed urbanih legend, povezanih z Josipom Brozom Titom in nekdanjo Jugoslavijo, je zagotovo tista o pesmi, ki je bila tako depresivna, da so ljudje zaradi nje nase dvignili roko.

Pesem, ki naj bi jo Tito po velikem številu samomorov prepovedal, se imenuje »Pluća su mi bolna« in velja za eno najbolj žalostnih pesmi, kar jih je bilo kdaj napisanih na območju Balkana..

Avtor pesmi je Dragiša Nedović, ki je drugo svetovno vojno preživel v nemškem delovnem taborišču v Dormagenu. Ko se je po koncu vojne vrnil v Kragujevac, je leta 1950 izvedel, da je zbolel za tuberkulozo. To naj bi bil tudi navdih, da je napisal omenjeno pesem.

Pesem je prvi zapel Zaim Imamović, a je na občinstvo delovala sugestivno, tako da so v tistem času zabeležili veliko število samomorov obolelih za tuberkulozo po vsej Jugoslaviji. Nato naj bi se Centralni komite komunistične partije Jugoslavije in Tito odločila, da se prepove izvajanje pesmi z obrazložitvijo, da spodbuja k samomoru. Šele ko je 10 let kasneje ob neki priložnosti Jovanka Broz, za katero se je govorilo, da je tudi sama zbolela za to boleznijo, na neki proslavi naročila to pesem, je bila prepoved ukinjena.