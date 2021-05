Tito je bil poročen štirikrat, tajnico pokopal poleg konja in psa

Na današnji dan pred 41 leti je preminil nekdanji predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito. Umrl je 4. maja 1980 v Ljubljani. Na pogreb so prišli številni svetovni voditelji, med njimi 33 predsednikov, 21 premierjev, štirje kralji in pet knezov. Portal 24sata ob obletnici njegove smrti piše o nekaterih podrobnostih iz njegovega zasebnega življenja, ki jih morda doslej niste vedeli.



V času svojega življenja je voditelj Jugoslavije ljubil samo ženske, ki so delile njegovo strast do politike. Njegova prva žena je bila Rusinja Pelagija Belousova, ki se je z njim poročila pri rosnih 15 letih. V zakonu se jima je rodil sin Žarko. Njuna ljubezen ni trajala dolgo, saj sta se ločila leta 1936.

Paunovićeva njegova največja ljubezen, pokopana je na Dedinjah

Pol leta kasneje se je poročil z Nemko Johanno Ano Koenig. Ta se je ob prihodu v Moskvo preimenovala v Lucijo Bauer. Po poročanju Blica je takrat Tito kmalu zapustil sovjetsko prestolnico, Lucija pa je bila leta 1937 ustreljena zaradi obtožb, da je nemška vohunka. Tretja žena je bila premožna Slovenka judovskega porekla Herta Hass, s katero je imel sina Miša. Po štirih letih sta se ločila zaradi njegove zveze s tajnico Davorjanko Paunović. Prav njo naj bi po pričevanjih sodelavcev Tito najbolj strastno ljubil. Davorjanka je umrla zaradi tuberkuloze pri 25 letih, Tito pa se je odločil, da jo bo pokopal na dvorišču Belega dvora na Dedinjah v Beogradu, ker je bila to njegova največja ljubezen. Ob njej je pokopal konja in psa.



Tito je Jovanko Budisavljević spoznal na njen rojstni dan v Drvarju, kjer sta prvič tudi zaplesala. Jovanka je bila takrat del zdravstvenega osebja, Tito pa 32 let starejši od nje. Čeprav sta formalno ostala poročena do konca njegovega življenja, je njuna zveza začela propadati že v sedemdesetih letih.

