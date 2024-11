Tik pred začetkom sezone huda nesreča sedežnice

Le nekaj dni po tem, ko si je francosko smučišče Val Thorens, ki velja za eno najbolj prestižnih, prislužilo nagrado za najboljše smučišče na svetu, tako po mnenju smučarjev kot strokovnjakov smučarske industrije, se je tam pripetila huda nesreča.

Sedežnica, ki je na goro Cime Caron vozila delavce, je zaradi slabega vremena in posledično slabe vidljivosti trčila v zgornjo postajo, pri čemer se je ranilo osem ljudi, dva huje. »Sedežnica je delovala v načinu, ki ga uporabljamo pri prevozu delavcev in gradbene opreme, in je nekoliko drugačen od načina, ki se uporablja za prevoz smučarjev. Slednji je povsem avtomatiziran, medtem ko je način za prevoz delavcev in materiala delno ročni, zato lahko za zdaj sicer le ugibamo, da je nesreči poleg slabih pogojev botrovala človeška napaka,« so dejali pristojni ter ranjenim delavcem in njihovim dvojcem ponudili vso potrebno pomoč in podporo.

Na prizorišče so nemudoma odhiteli reševalci nujne medicinske pomoči in gasilci, državni tožilec pa je sprožil preiskavo nesreče. Omenjeni delavci so v rezortu na gori opravljali še dela pred začetkom smučarske sezone, odprtje načrtujejo za soboto.