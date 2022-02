Takšni bodo hrvaški evrski kovanci

Drugače od evrskih bankovcev, ki so enaki v vseh članicah evrskega območja, kovanci za evro in cente nosijo informacije od državi izdajateljici in na hrbtni strani prikazujejo njene simbole. Kaj so izbrali Hrvati?

Na današnji seji državnega sveta za uvedbo evra, ki jo je vodil premier Andrej Plenković, so predstavili izbrane motive hrvaških evrskih kovancev. Kovanec za dva evra bo krasil zemljevid Hrvaške, zraven bo vgraviran tudi verz Ivana Gundulića »O lijepa, o draga, o slatka slobodo«, na kovancu za en evro bo kuna, na kovancih za 50, 20 in 10 centov Nikola Tesla, na manjših bo glagolica.

Kovanec za dva evra. FOTO: Youtube, zaslonski posnetek

Kovanec za evro. FOTO: Youtube, zaslonski posnetek

Guverner Hrvaške narodne banke Boris Vujčić je povedal, da je proces iskanja motivov trajal eno leto, sodelujočim pa se je zahvalil za ves trud, čepra dela še ni konec. Zdaj sledi poskusno kovanje kovancev. Pričakujejo, da bodo poleti naredili milijon primerkov za vsak kovanec. Med letom, pred uvedbo evra, ki bo predvidoma leta 2023, jih čaka še sprememba 42 zakonov, kasneje še 36 ter na stotine podzakonskih aktov.