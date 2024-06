Tako v Splitu služijo na račun opice: pokličite policijo, če jih vidite

Splitski podžupan Bojan Ivošević je na Facebooku sporočil, da so se v središču Splita spet pojavili tujci, ki za zaslužek izkoriščajo divje živali. Pred tem so v Splitu zabeležili primere, ko so tujci mimoidočim zaračunavali fotografiranje s sovami in kačami.

»V središču Splita so se znova pojavili tujci z zaščiteno živalsko vrsto, tokrat z zeleno opico (zamorska mačka), ki jo izkoriščajo za dobiček, kar je v nasprotju s 87. členom hrvaškega zakona o zaščiti živali. Če jih srečate, nemudoma pokličite policijo, saj je uboga, vznemirjena žival ugriznila že več občanov, ki so zaradi navedenega obiskali KBC Split,« je zapisal Ivošević.

Lansko poletje je bilo v številnih hrvaških obalnih mestih, kot so Dubrovnik, Zadar, Split, Reka, Pula, Fažana, Medulin, Rovinj, Poreč in Umag, ena od zanimivosti zaračunavanje fotografiranja s sovami in drugimi pticami.

Protestirala so številna društva za zaščito živali, pa tudi državljani, saj menijo, da gre za mučenje živali. Vse vrste sov na Hrvaškem so namreč zaščitene.