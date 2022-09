Tako se je novi kralj poklonil pokojni kraljici: »Moja draga mami, hvala za tvojo ljubezen in predanost« (VIDEO)

Ob 18. uri (19. po našem času) je novi britanski kralj Karel III. prvič nagovoril svoje ljudstvo. »Moja ljubljena mati je bila vzor meni in celi družini. Dolžni smo ji veliko - za ljubezen, pozornost, vodstvo, razumevanje in vzor.«

Novi britanski kralj je obljubil, da bo predano služil narodu. Izpostavil je tudi vse najožje člane svoje družine in sinu Williamu podelil naziv valižanskega princa, ki pripada prestolonasledniku.

V težko pričakovanem nagovoru se je kralj najprej poklonil Elizabeti II., ki je preminila v četrtek po več kot 70 letih vladanja. »Vse življenje je bila navdih in zgled zame in vso mojo družino in do nje imamo najbolj srčen dolg, kar ga lahko ima katerakoli družina do svoje matere, za njeno ljubezen, naklonjenost, vodenje, razumevanje in zgled,« je dejal.

Spomnil je na njeno obljubo iz leta 1947, ko je dopolnila 21 let, da bo vse življenje posvetila služenju, in poudaril, da to ni bila le obljuba, temveč globoka osebna zaveza, ki je definirala njeno celotno življenje. V njem je sprejemala tudi žrtve, a njena predanost ni nikoli usahnila, je dejal.

Podobno služenje je obljubil tudi sam. »Sedaj tudi jaz slovesno obljubljam, da bom v času, ki mi ga bo Bog še namenil, spoštoval ustavna načela našega naroda,« je dejal in napovedal služenje z zvestobo, ljubeznijo in spoštovanjem.

Ob tem je posebej izpostavil svojo soprogo Camillo, na katere pomoč računa, ter oba sinova.

