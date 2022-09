Paparaci ujeli Harryja: ni bil edini, ki se mu ni uspelo posloviti od babice (FOTO)

Dan po smrti kraljice Elizabete II. kraljevi dvor izvaja skrbno načrtovani protokol. Na dan pa prihajajo tudi informacije o zadnjih trenutkih njenega življenja. Novico o kraljičini smrti je Buckinghamska palača sporočila ob 18.30 ( oz. ob 19.30 po našem času), a kraljica je gotovo umrla že vsaj nekaj ur pred tem. Britansko predsednico vlade Liz Truss so namreč o njeni smrti obvestili ob 16.30, letalo s kraljevimi člani na krovu pa je na letališču Aberdeen pristalo ob 15.50.

Princ Harry je že zapustil Aberdeen. FOTO: Phil Noble, Reuters

Britanski mediji razkrivajo, da sta bila ob njej, ko je umrla, le njena najstarejša otroka, princ Charles in princesa Anne. Vir blizu kraljeve družine je razkril, da sta bila oba v tem tednu na Škotskem, zato sta imela priložnost, da sta še pravočasno prišla do nje in z njo pričakala konec. Na škotski dvorec Balmoral so hiteli tudi princ William, princ Andrew, princ Edward in Sophie Wessekška, a so bili prepozni. Od babice se ni mogel posloviti niti princ Harry, ki je na posestvo prišel še kasneje.

Harry, ki je z družico Meghan na evropski turneji, se na Barmoralu ni zadržal dolgo. Fotografi so ga ujeli, ko je že zapustil dvorec in na letališču Aberdeen sedel na zasebno letalo. Škotsko bosta danes zapustila tudi Charles, zdaj kralj Karel III., in njegova žena Camilla.