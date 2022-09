To je bil znak, da je kraljica šibkega zdravja: znana zdravnica se je razgovorila

Angleška kraljica Elizabeta II je umrla v 97. letu življenja, potem ko je bila pod zdravstvenim nadzorom v svojem gradu Balmoral na severu Škotske. Zdravnica Deb Cohen-Jones je spomnila na kraljičin videz pred tremi dnevi, ko se je pojavila v javnosti pri imenovanju predsednice vlade. Po njenih besedah fotografije rok kraljice nakazujejo, da ta ni bila dobrega zdravja oziroma je imela težave s pretokom krvi, ki je lahko izzvala zožitev, zamašitev in strjevanje krvnih žil.

»To običajno povzroči srčno popuščanje. Če je vaša cirkulacija tako slaba, organi ne dobijo dovolj krvi,« je povedala dr. Deb Cohen-Jones. Roke kraljice so bile pigmentirane in modrikaste, kar je posledica tega, da srce nima več dovolj moči za črpanje krvi. Krvni tlak počasi pada, pretok krvi skozi telo pa se upočasnjuje, zaradi česar udi postajajo hladni na dotik. Kot pravi zdravnica, ne more vedeti, koliko časa je imela kraljica te težave, saj v zadnjem obdobju ni bila veliko v javnosti, pogosto pa je nosila tudi rokavice.

»Da je bila kraljica nekoliko sključena, lahko pripišemo njenim letom in osteoporozi,« je za Daily Mail povedala dr. Deb.

Nekateri viri pravijo, da kraljica ni imela nobene kronične bolezni, drugi pa, da je zelo shujšala, da je imela razbolelo telo in zelo šibke noge.