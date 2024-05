Lov na evropske sanje. »Stremimo k aktivaciji mladih« (FOTO)

V organizaciji Mladinskega centra Gornja Radgona (MC GR), ki deluje pod okriljem Zavoda Kultprotur, je potekal nadvse zanimiv dogodek z naslovom Lov na evropske sanje, ki so se ga udeležili devetošolci OŠ Gornja Radgona ter dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.

Kot cilje dogodka so opredelili predvsem promocijo priložnosti EU programov za mlade ter ozaveščanje o prednostnih vprašanjih, ki so pomembna za mlade, npr.: vključevanje in raznolikost, digitalna preobrazba, udeležba v demokratičnem življenju, aktivna participacija, okolje in boj proti podnebnim spremembam.

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

V sklopu prvega dela dogodka so izvedli tematsko city run aktivnost, pri kateri so udeleženci razdeljeni v skupine opravljali razne izzive in odgovarjali vprašanja na temo mladine, in sicer vključevanje in raznolikosti, digitalna preobrazba, udeležba v demokratičnem življenju, aktivna participacija, okolje in priložnosti za mlade na evropski, nacionalni in regionalni ravni, ter teme Evropske komisije in Evropskega parlamenta ter poudarili pomen volitev.

Vsako skupino je spremljal mladinski facilitator, katerega naloga je bila predvsem skrb, da igra poteka po metodi in na učinkovit način, slikanje/snemanje ter seštevanja doseženih točk. Po končanem lovu so se zbrali v prostorih MC GR, na drugem delu dogodka, na 90 minutni delavnici Reel za dober feel, ki sta jo izvedli Ana in Staša iz Zavoda MOVIT. Na delavnici so se udeleženci seznanili z različnimi možnostmi sodelovanja in priložnostmi, ki jih ponujata programa Erasmus + in Evropska solidarnostna enota.

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

Okrogla miza

Tretji del je potekal v obliki okrogle mize, ki so se je udeležili lokalni odločevalci, in sicer radgonska županja Urška Mauko Tuš, direktor občinske uprave Vladimir Mauko, Janja Osojnik, višja svetovalka za socialo, zdravstvo, mladino in civilno zaščito, Nastja Fekonja, koordinatorka za kulturo in otroško varstvo in predstavnica organizacij Radgonski skavti, ter Ueška Škof, predstavnica mladinske organizacije Študentsko – mladinskega kluba Klinka: Razpravo je vodila in povezovala vodja MC GR Maja Klenovšek, obravnavali pa so predvsem tematiko lokalnih mladinskih politik na ključnih področjih kot so evropski programi, zdravje in dobro počutje, zeleni in digitalni prehodi, izobraževanje in usposabljanje, evropske vrednote, zaposlovanje in vključevanje.

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

Aktivno so v debato vključili tudi udeležence z uporabo interaktivnega digitalnega orodja, prek katerega so lahko istočasno postavljali vprašanja in odpirali teme, ki so jih želeli z gosti nasloviti, kot so avtobusna postaja, obnova skate parka, oživitev podjetniškega inkubatorja ipd. V zaključnem delu dogodka so podelili nagrade zmagovalcem lova ter se pošteno nasmejali ob gledanju slikovnega in video gradiva, nastalega v sklopu prvega dela dogodka.

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

Ob tem je voditeljica okrogle mize Maja Klenovšek povedala: »Veseli smo, da lahko s takšnimi dogodki postavljamo most med mladimi in lokalnimi odločevalci, in jim na ta način poudarjamo njihov glas za soodločanje o lastni prihodnosti v lokalni skupnosti ter jim odpiramo vrata za uresničevanje projektov in idej. Stremimo k aktivaciji mladih in podpiramo načelo »mladi za mlade«, saj se na ta način pridobivajo dragocene izkušnje in krepijo raznolike kompetence. Prav tako intenzivno delamo na boljši medsebojni povezavi z drugimi lokalnimi mladinskimi društvi, saj lahko s skupnimi močmi mlade še bolj podpremo.«

Mlade so spodbujali

Dogodek je sicer potekal v sklopu programa Evropskega tedna mladih (ETM) 2024 – dogodka, ki ga Evropska komisija organizira vsako drugo leto kot praznovanje in spodbujanje sodelovanja, udeležbe in aktivnega državljanstva mladih po vsej Evropi in zunaj nje. Tema letošnjega ETM je Izrazite svojo vizijo, ki poudarja demokracijo in evropske volitve. »Namen našega dogodka Lov na evropske sanje pa je bil spodbuditi mlade k razmisleku o mladinskih politikah in ukrepih na področju mladine ter promociji priložnosti EU programov za mlade na drugačen način, ki vključuje tudi gibanje in aktivnosti na prostem,« je dodala Klenovškova.

FOTO: Oste Bakal