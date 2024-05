Komentar Dušana Malovrha: Še vedno zgoraj brez

Vsako leto tak čas se mi od jeze dvigne pokrovka. Vsako leto manj visoko, ampak nekaj pare je še ostalo, čeprav kaže, da ni več upanja in da nacionalna sramota ne bo odpravljena, dokler bomo Slovenci igrali hokej na ledu na najvišji ravni.

Tomazevic, Sabolic, Simsic, Cosic, Kroselj, Ticar, Masic, Crnovic, Cepon, Jezovsek, Bericic, Pintaric. Celo nepoznavalci športa ste najbrž zaslutili, da vsem naštetim nekaj manjka – strešica. ​​Tako imenovani risi trenutno zastopajo Slovenijo na svetovnem prvenstvu divizije I-A v Bolzanu na Južnem Tirolskem v Italiji – znova brez šumnikov v priimkih, zapisanih na hrbtni strani državnega dresa. Pravilno se našteti risi seveda pišejo: Tomaževič, Sabolič, Simšič, Ćosić, Krošelj, Tičar, Mašič, Čepon, Crnović, Jezovšek, Beričič in Pintarič.

​Slovenija je samostojna 33 let, 1. maja smo praznovali 20-letnico članstva v Evropski uniji, naša država je trenutno nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov. Pa vendar za Mednarodno hokejsko zvezo (IIHF) nismo vredni ene strešice. No, saj nismo edini, podobno nemarno zapisana so tudi imena na dresih nekaterih drugih reprezentanc.

V najbolj popularnih in tudi donosnih športnih tekmovanjih na svetu, kot sta nogometna liga prvakov in severnoameriška košarkarska liga NBA, smo v zadnjem obdobju priča globalizaciji in tudi poplavi č-jev, š-jev in ć-jev. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić na hrbtu ponosno nosi svoj trdi Č in mehki Ć, njegov klub Dallas Mavericks mastno služi tudi s prodajo tako opremljenih dresov.

Pred devetimi leti je Hokejska zveza Slovenije na vprašanje, zakaj vendar že vsa leta po osamosvojitvi naši hokejisti na največjih tekmovanjih nastopajo z dresi brez strešic, odgovorila, da gre za ustaljeno prakso, skladno z navodili Mednarodne hokejske zveze (IIHF). In da bodo proučili možnosti za spremembe. Ne vem, če so res kaj proučili, očitno pa so se sprijaznili, da v mednarodni hokejski družini spremembe niso mogoče. Prav neverjetno je, da zainteresirane države – domnevam, da poleg Slovenije vsaj še Slovaška, Češka, Latvija, Srbija, Hrvaška – v krovni organizaciji ne bi mogle skupaj postaviti drobne strešice. Kot da bi lahko njena uvrstitev na nacionalne drese zamajala zamrznjeno ureditev svetovnega hokeja na ledu?!