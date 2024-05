Manci Košir se je poklonila tudi predsednica Nataša Pirc Musar

Kot smo že poročali, je v 77. letu starosti umrla novinarka in publicistka Manca Košir. V zadnjih letih se je Koširjeva dvakrat spopadla z rakom, o boju z boleznijo pa je tudi večkrat javno spregovorila.

Manci Košir se je na družbenem omrežju X poklonila predsednica Nataša Pirc Musar, ki je s spominom na besede preminule ikone zapisala, da ji je vsak pogovor z njo napolnil dušo. Pirc Musar se ji je tudi zahvalila in opomnila, da je bila »vedno neomajna borka za enakopravnost žensk«.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko pa je na družbenem omrežju X poudarila, da je preminula »s svojim delom globoko zaznamovala slovenski javni, novinarski in kulturni prostor«. Ob tem je opomnila na vsestranskost Mance Košir in na njeno pomembno vlogo na področju promocije kulture. »V čast in privilegij mi je bilo, da sva se poznali. (...) Njeno življenje ter neomajno pokončna drža bosta kot vzor in spodbuda ostala za vedno z nami,« je še zapisala Vrečko.