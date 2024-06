Tako je videti tovarna, v kateri Elon Musk izdeluje raketo za vrnitev na Luno (VIDEO)

Elon Musk, izvršni direktor SpaceX in Tesla ter lastnik platforme X, je Tima Dodda, YouTuberja s kanalom Everyday Astronaut, popeljal na prvi ogled objekta Starfactory v Boca Chici v Teksasu.

Objavljeni videoposnetek je bil posnet dan pred četrtim testnim poletom rakete Starship v začetku tega meseca, med enournim ogledom pa so gledalci imeli priložnost videti notranjost tovarne, kjer delavci izdelujejo različne raketne komponente in sestavljajo samo vesoljsko plovilo.

Musk v videu trdi, da bo nova tovarna, katere deli so še v gradnji, proizvedla kar 100 Starshipov na leto, s končnim ciljem, da bi jih zgradili kar tisoč, čeprav bi bile za dosego tega cilja potrebne dodatne zmogljivosti.

Musk je gledalcem pokazal številne dele objekta Starfactory, vključno s sobo, polno zmogljivih motorjev Raptor, ki poganjajo Super Heavy booster, ki dvigne Starship v orbito.

Generalni direktor SpaceX pravi, da bo naslednja generacija motorjev Raptor letela brez toplotnega ščita. Ker bo motor izpostavljen zunanjosti, bo potreboval poseben hladilni sistem, ki bo prežet skozi vse njegove dele. Musk pravi, da je »na zunaj videti preprosto, znotraj pa je zelo zapleteno.«

Ključno poslanstvo

Govoril je tudi o ponovni uporabi rakete, ki je ključno poslanstvo SpaceX-a. Njegov cilj je ustvariti popolnoma ponovno uporabno raketo, katere komponente prve in druge stopnje je mogoče pristati in nato ponovno uporabiti za let. »Nihče tega ni dosegel, ker je izjemno težko, pa ne zato, ker ne bi razmišljali o ponovni uporabi. Tudi mi tega nismo dosegli, a upamo, da bomo naslednje leto,« pravi Musk.

Raketa SpaceX Falcon 9 med vzletom s 53 internetnimi sateliti Starlink iz vesoljskega centra Kennedy v Cape Canaveralu na Floridi, ZDA 18. maja 2022. FOTO: Joe Skipper Reuters

Seveda je na te trditve treba gledati skozi spekter popolne mnogoterosti. SpaceX je sicer uspel pristati na sestavnih delih prve stopnje rakete Falcon 9, katere navpični pristanek kmalu po izstrelitvi ste verjetno že imeli priložnost videti. Vendar pa je pridobivanje komponent, ki so na drugi stopnji ločene iz vesolja, povsem drugačen izziv.

Da bi bila Starship uspešna, mora biti SpaceX sposoben pristati s pospeševalnikom Super Heavy in tudi varno pristati s Starshipom na njenem cilju – naj bo to Luna ali Mars – saj bo prevažal posadko in tovor. Potem mora biti sposoben varno pripeljati Starship domov.

SpaceX vlaga ogromne vsote denarja v Starfactory, potrebnih pa je še veliko testiranj, preden naj bi že naslednji mesec Starship začel svoj peti testni let, poroča smartlife.mondo.rs.

