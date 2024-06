Na Japonskem nad nizko rodnostjo z umetno inteligenco, oglasil se je tudi Elon Musk

V večini držav razvitega sveta rodnost že leta upada in Japonska ni nobena izjema. Tamkajšnji mladi so vedno manj zainteresirani za zmenkarije, vedno redkeje se odločajo za poroko, zdaj pa je tudi rodnost pristala na rekordno nizki ravni. Lani so v deželi vzhajajočega sonca zabeležili 727.277 rojstev, statistično to pomeni, da vsaka ženska v življenju rodi 1,20 otroka, kar je daleč od 2,10, meje, ki zagotavlja stabilnost populacije.

Primanjkljaj že močno načenja ekonomijo, saj jim s staranjem prebivalstva primanjkuje delovne sile, bojijo se tudi, kako bo vedno manj delovno aktivnih vplivalo na socialni sistem. Oblasti že dolgo poskušajo urediti razmere in mlade spodbuditi, da bi se jih več odločilo za poroko in naraščaj, a do zdaj jim še ni uspelo najti primerne rešitve. Vlada je zdaj ustanovila nove agencije, katerih naloga bo izključno osredotočanje na reševanje problema z rodnostjo, in nekatere so se menda že domislile posebne aplikacije za zmenke, ki je trenutno še v fazi testiranja, mladim Japoncem naj bi bila na voljo konec leta.

Japonke v povprečju rodijo 1,2 otroka, kar je veliko premalo za stabilno populacijo. FOTO: West/getty Images

»Prosimo, naj bo to prvi korak na vaši poti do poroke,« je zapisano na spletni strani agencije, ki razvija aplikacijo, ki bo temeljila na umetni inteligenci. Uporabniki bodo morali le izpolniti vprašalnik o vrednotah, svojih in tistih, ki jih želijo pri partnerju, nato pa jim bo program poiskal primerno osebo, pojasnjujejo na spletni strani vladne agencije in dodajajo: »Če pogledamo mimo videza, nas lahko to privede do nepričakovanih srečanj.«

Projekt je že pohvalil tudi Elon Musk, ki je na X zapisal: »Vesel sem, da je japonska vlada prepoznala, kako velik problem je upadanje rodnosti. Če ne bodo hitro sprejeli radikalnih ukrepov, bo Japonska (in tudi mnoge druge države) izginila!«