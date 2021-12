Ta teden v vesolje kar osem turistov (FOTO)

Predvidoma danes naj bi iz ruskega vesoljskega središča Bajkonur v Kazahstanu raketa Sojuz v vesolje ponesla novo rusko vesoljsko ladjo Sojuz MS-20, katere cilj je Mednarodna vesoljska postaja.

Prvi turist, ki ga je na rob vesolja popeljal Blue Origin, je bil njegov ustanovitelj Jeff Bezos. FOTO: Mike Blake/Reuters

Tokrat pa ne bodo poleteli novi člani posadke ali poklicni astronavti, temveč dva japonska vesoljska turista. Ladji bo poveljeval poklicni ruski kozmonavt Aleksander Misurskin, za katerega bo to že tretji polet v vesolje.

Prvi japonski potnik je milijarder in zbiralec umetnin Jusaku Meazava. Po oceni revije Forbes je njegovo premoženje vredno 1,9 milijarde dolarjev. Star je 46 let in se ukvarja s spletno prodajo oblačil. Že 17. septembra 2018 je naznanil, da se namerava čez dve leti v zgodovino zapisati kot prvi komercialni potnik, ki bo letel okoli Lune, in sicer na krovu nove vesoljske ladje Starship, ki jo že nekaj let razvija družba SpaceX. Drugi je njegov deset let mlajši sodelavec Jozo Hirano, ki bo med podvigom dokumentiral dogajanje vseh 12 dni. Za oba sedeža na krovu je Meazava odštel od 35 do 71 milijonov evrov.

Raketo Sojuz so začeli pripravljati konec prejšnjega tedna. FOTO: Shamil Zhumatov/Reuters

Naslednji polet turistov v vesolje se obeta že jutri, tokrat na krovu plovila družbe Blue Origin, imenovanem New Shepard. Ta podvig bo krajši, a rekorden po številu potnikov, saj jih bo v vesolje odletelo kar šest. Med njimi je najstarejša hči Alana Sheparda, prvega ameriškega astronavta, ki je poletel vesolje, Laura Shepard Churchley. V posadki so še Michael Strahan, voditelj jutranjega programa televizijske družbe ABC, filantrop Dylan Taylor, investitor Evan Dick, ustanovitelj in lastnik družbe Lane Lane Bess ter njegov sin Cameron Bess.

Plovilo družbe Origin je ime dobilo prav po Alanu Shepardu, ki je 5. maja 1961 na krovu vesoljske ladje Mercury Freedom 7 izvedel suborbitali polet, znan tudi kot skok v vesolje, in tako postal prvi Američan v vesolju. Deset let pozneje je kot član Apolla 14 poletel na Luno in se po njej sprehajal kot peti zemljan, a je bil prvi, ki je tam gori igral golf. Njegova hči Laura, ki ima že 74 let, zdaj predseduje upravnemu odboru fundacije, namenjene šolanju astronavtov. Vseh šest turistov bo poletelo z izstrelišča Van Horn v Teksasu. To bo že tretji tovrstni polet družbe Blue Origin letos ter šesti letošnji polet New Sheparda. Trije so bili testni in brez posadke.

Prvega s posadko so izvedli julija, na krovu pa je bil tudi ustanovitelj družbe Blue Origin Jeff Bezos, za njim je poletel igralec, najbolj znan po vlogi v znanstvenofantastični seriji Zvezdne steze, William Shatner. Plovilo se je v obeh primerih povzpelo več kot 100 kilometrov visoko, kjer je po kriterijih mednarodne federacije za letalstvo že rob vesolja. Koliko je cena takšnega poleta, pri družbi Blue Origin za zdaj niso razkrili.