Supercelična nevihta prinesla rekordno debelo točo (FOTO)

V nedeljo je Teksas zajela supercelična nevihta, ki je povzročila tornado in točo v velikosti melone, poroča The Washington Post. Ledene kroglice so imele kar 15 centimetrov premera, kar je rekordna velikost na tem območju.

Rekordno veliko ledeno kroglo sta našla in izmerila lovca na nevihte Val in Amy Castor, in sicer v Oklahomi. Za primerjavo sta poleg koničastega zrna toče postavila pločevinko energijske pijače, ki je visoka okoli 16 centimetrov.

Na novo odkrito zrno toče preiskuje tudi nacionalna meteorološka služba v Ludbocku, ki je že minuli torek izdala opozorilo in napovedala točo v velikosti »DVD-ja«. Nedeljska toča pa je bila še hujša, uvrstili so jo celo v kategorijo »gigantske toče«.