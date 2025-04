Igralci so se poklonili moči pesniške besede (FOTO)

Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic je na Filozofski fakulteti v Mariboru in na Univerzi Alma Mater Europaea potekalo pesniško dopoldne, na katerem so igralci Drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor v sodelovanju s festivalom Slovenski dnevi knjige in MKC brali poezijo kot poklon moči pesniške besede in kot vabilo mladi generaciji k razmisleku o pomenu literature v našem vsakdanu.

»Letošnji moto festivala Slovenski dnevi knjige je Drevo, beseda in človek – misel, ki simbolno povezuje naravo, jezik in človeško izkušnjo,« pravi Tanja Lužar, ki je dogodek dramaturško zasnovala, ter pojasni, da so igralke in igralci mariborske Drame oživili verze izbranih pesnic in pesnikov slovenskega literarnega prostora.

»Številni slovenski pesniki izvirajo iz kmečkih okolij in družin, ki so bile generacijsko tesno povezane z zemljo, gozdom, naravnimi ritmi in s sočlovekom. Tudi zato je njihova poezija pogosto prežeta s podobami narave, zemeljskimi metaforami in z globoko etično občutljivostjo,« so še povedali organizatorji. Nastopili so Matevž Biber, Davor Herga, Viktor Hrvatin Meglič, Žan Koprivnik, Eva Kraš, Liza Marijina, Kristijan Ostanek, Mateja Pucko, Nejc Ropret, Mojca Simonič, Matija Stipanič, Mirjana Šajinović, Vladimir Vlaškalić, Maša in Gorazd Žilavec. Brali so poezijo Borisa A. Novaka, Edvarda Kocbeka, Tomaža Pengova, Petre Bauman, Andreja Rozmana - Roze, Denisa Škofiča, Srečka Kosovela, Toneta Pavčka, Erike Vouk, Svetlane Makarovič, Simona Gregorčiča, Boruta Gombača, Mile Kačič in Janka Glazerja.

Špela Pokeržnik, vodja promocije znanosti na AMEU, in Alan Kavčič, vodja PR-službe v SNG Maribor FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Tanja Lužar in Petra Kolmančič sta poskrbeli za dramaturgijo. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Dr. Tanja Angleitner Sagadin, vodja mednarodne pisarne na AMEU, in Gero Angleitner, dolgoletni podpredsednik Foto kluba Maribor FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Dramski igralci mariborskega SNG so doživeto brali poezijo slovenskih avtorjev. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI