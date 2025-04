Sveti križ nad Selcami: tu boste namesto z zlatimi čevlji obdarjeni s prelepimi razgledi (FOTO)

V Škofji Loki se dolina reke Sore razcepi. Selška Sora teče nekoliko severneje in ima svoj izvir nekje pod Soriško planino. Nad njeno dolino se severno vzpenja greben vrhov, ki se začnejo na Križni gori in se prek Ratitovca in Soriške planine nadaljujejo naprej proti Julijskim Alpam. Pod tem grebenom je vrsta manjših vrhov in na enem od teh stoji cerkvica Svetega križa.

Sveti križ je čudovita cerkev. FOTO: Janez Mihovec

Vzpon do nje začnemo v vasi Selce. Do vasice Kališe vodi asfaltirana cesta, planinska pot pelje kar po gozdu, cesto pa večkrat prečkamo. Po uri hoda se mimo vasice dvignemo do slikovite cerkvice na vrhu vzpetine. Cerkev Svetega križa je iz 15. stoletja in živ spomin na čase, ko so škofje iz Freissinga v te kraje naselili nemške kmete. Za njimi je po stoletjih ostal le spomin in nekaj krajevnih imen, ki v slovenščini zvene nekoliko čudno. Tudi cerkvica Svetega križa je bila nekdaj posvečena svetnici Kummernis, ki prav gotovo sodi v nemško jezikovno okolje. Na pročelju najdemo njeno srednjeveško fresko.

Vzpon začnemo v vasi Selce.

Legenda pravi, da se je svetnica v antičnem času pravzaprav imenovala Solicitous in je bila hčerka mogočnega kralja. Bila je zelo pobožna in se je odločila, da bo ostala devica ter se nikoli ne bo poročila. Kraljeve, očetove težnje so bile drugačne, po vsej sili jo je želel poročiti. Zdi se, da ji snubec ni bil kaj posebno všeč, in je zato molila, da bi ji zrasla brada in bi dobila takšno podobo, da je nihče več ne bi maral. Želja se ji je uresničila in s tem je temeljito prekrižala kraljeve načrte. V besu jo je dal križati, tako pa je postala svetnica Katoliške cerkve.

Cerkvica je bila nekdaj posvečena svetnici Kummernis, na pročelju najdemo njeno srednjeveško fresko.

Legenda še pravi, da je nekega dne reven glasbenik molil ob njenem kipu. Kummernis je bila tega zelo vesela in mu je podarila svoje zlate čevlje, glasbenik jih je vesel odnesel domov. Čevlji na kipu so bili seveda pogrešani in glasbenik je bil osumljen kraje in zaprt. Svoje ječarje je zaprosil, da mu dopustijo obisk cerkve, med katerim mu je svetnica podarila nove zlate čevlje in s tem je bila potrjena glasbenikova nedolžnost, zato so ga seveda izpustili.

Dandanes nas ob cerkvi pričakajo novi zakladi. Ne sicer v obliki zlatih čevljev, pač pa v obliki razgledov po Škofjeloškem hribovju. Ob lepem dnevu zna biti v srcu slovenskega podeželja prav rajsko, in prav to je razlog, da obiščemo to srednjeveško cerkvico.

Selce so naše izhodišče. FOTO: Janez Mihovec

Do vasice Kališe vodi asfaltirana cesta, planinska pot pa pelje kar po gozdu. FOTO: Janez Mihovec