V Celju s parkirišča ukradli odklenjen avto, pri drugem pa se je zalomilo ...

Včeraj so policiste Policijske uprave Celje obvestili o tatvini osebnega vozila znamke Peugeot 407, črne barve. Storilec je vozilo, ki je bilo odklenjeno, ključi pa so bili v vozilu, odpeljal s parkirišča na Novem trgu v Celju.

V četrtek pa sta policiste občanka in občan obvestila, da sta v Velenju opazila moškega, ki je poskušal vlomiti v osebno vozilo. Policisti so takoj odšli na kraj in odvzeli prostost 39-letnemu storilcu. Sledi kazenska ovadba. Občanoma se za obvestili policisti zahvaljujejo.