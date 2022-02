Strokovna komisija priporoča drugi poživitveni odmerek za rizične skupine

V Nemčiji je strokovna komisija za cepljenje (Stiko) danes sporočila, da priporoča drugi poživitveni odmerek cepiva proti covidu 19 za rizične skupine ljudi. Poleg tega je podprla cepljenje proti covidu 19 s cepivom proizvajalca Novavax za starejše od 18 let, ki je zasnovano na proteinih.

Po navedbah komisije je dodaten poživitveni odmerek potreben, potem ko so nedavni podatki pokazali, da zaščita pred trenutno razširjeno različico omikron oslabi v nekaj mesecih po prvem obnovitvenem cepljenju.

Podatki iz Izraela kažejo, da četrti odmerek cepiva »v določeni meri nudi zaščito pred okužbo in bistveno bolje ščiti pred težkim potekom bolezni«, je povedal predsedujoči Stiku Thomas Mertens.

Četrti odmerek cepiva na osnovi mRNK naj bi prejeli vsi starejši od 70 let, osebe z oslabljenim imunskim sistemom nad pet let ter zaposleni v zdravstvenih in oskrbovalnih ustanovah, je še sporočila komisija.

Cepivo podjetja Novavax je nemška komisija priporočila za osnovno cepljenje z dvema odmerkoma v razmiku vsaj treh tednov pri odraslih. Cepivo sicer trenutno ni priporočljivo za nosečnice in doječe matere.

Vseeno pa ne gre za dokončna priporočila komisije, saj proces usklajevanja s strokovnimi društvi in z nemškimi zveznimi deželami še poteka, zato so spremembe še mogoče.