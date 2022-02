Šokantni podatki: v zadnjem dnevu potrdili prek 23 tisoč okužb

V torek je bilo po neuradnih podatkih MMC Slovenija potrjenih več kot 23.000 tisoč okužb z novim koronavirusom, kar je skoraj 5.800 več kot prejšnji torek. Vzrok je tudi nov način potrjevanja okužbe, ki vključuje pozitivne izvide PCR in tudi hitrih testov.

Kaže, da se peti val nekoliko umirja, vseeno po mnenju Mateje Logar o sproščanju ukrepov še ne smemo govoriti. Kot je dejala v ponedeljkovi izjavi za javnost, bi se o takšnih potezah lahko pogovarjali čez dva tedna, če se v tem času ne pojavi kakšna nova različica.

Tudi omikron lahko zahteva bolnišnično zdravljenje

»Države, ki so opustile ukrepe, imajo dobro precepljenost, zlasti v rizičnih skupinah. Omikron je seveda drugačen, pri večini povzroča prehlad z vročino, je manj prizadetosti pljuč, moramo pa se zavedati, da se lahko zaradi tega nekomu močno poslabša osnovna bolezen. V bolnišnico prihajajo bolniki s sladkorno boleznijo, povišanim krvnim tlakom in z drugimi boleznimi, ki se jim stanje poslabša zaradi okužbe. Tudi omikron lahko zahteva bolnišnično zdravljenje, morda na nekoliko drugačen način kot druge različice in tega ne smemo podcenjevati,« je pojasnila.