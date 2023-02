Strašljive napovedi: umetna inteligenca bo jemala službe

Ko so se pred mnogimi leti pojavile naprave in stroji, da bi delavcem olajšale njihovo delo, predvsem fizično, so se mnogi zbali, da bodo zaradi novih tehnologij ostali brez služb in prihodkov. V določeni meri se je to sčasoma, ko so postajali stroji vedno bolj izpopolnjeni, tudi zgodilo, a še vedno potrebujemo nekoga, ki za te stroje skrbi in jih upravlja, zato smo za nekaj časa pozabili na skrbi.

To podobo je ustvarila umetna inteligenca. FOTO: Twitter

Do zdaj, ko obstaja resna nevarnost, da bo službe začela ogrožati umetna inteligenca. Ta je vedno bolj izpopolnjena, računalniki pa postajajo vedno bolj sposobni, programi se znajo iz interakcije z uporabniki tudi učiti. To je zdaj strah v kosti nagnalo zaposlenim v mnogih sektorjih, kjer bi jih lahko že čez nekaj let nadomestila umetna inteligenca.

V Reviji Forbes so pred časom objavili seznam poklicev, ki so jim ure štete, in med njimi so tudi takšni, za katere bi še nedolgo nazaj trdili, da bodo obstajali večno. Denimo investicijski analitiki. V svetu financ se ogromno časa porabi za zbiranje podatkov, njihovo urejanje in analiziranje, kljub vsemu vloženemu času, trudu in znanju pa seveda prihaja do napak, zato bodo to delo lahko veliko boljše in predvsem brezplačno opravljali računalniki.

Enako velja za računovodske storitve, grafično oblikovanje, prevajanje in pisanje različnih tekstov, od leposlovnih do novinarskih in celo poezije, računalniki naj bi prej ali slej izrinili še programerje. Zamenjali nas bodo tudi na področju dostave, že zdaj marsikje za to uporabljajo drone, ki so hitrejši in bolj zanesljivi od ljudi, in varovanja, pa seveda na delovnih mestih za podporo in pomoč uporabnikom. Mnoga podjetja si že pomagajo s t. i. boti, s katerimi lahko uporabnik, ko naleti na težavo z določenim izdelkom, klepeta kot s človekom in redki opazijo, da jim je težavo ravnokar rešil računalniški program.

Zaposleni v obliki računalnikov in umetne inteligence so za delodajalce izjemno privlačni predvsem zato, ker za obstoj ne potrebujejo plače, tudi prispevkov za različna zavarovanja jim ni treba plačevati, ker ne zbolijo, nikoli niso bolniško odsotni, prav tako ne potrebujejo počitka in lahko delajo nepretrgoma 24 ur na dan, sedem dni v tednu, 365 dni na leto.