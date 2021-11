Štiri grozljive prerokbe Stephena Hawkinga: ena se je že uresničila

Stephen Hawking je imel srečno otroštvo: njegovi starši, zdravstveni delavci, so bili povezani z znanostjo, zato so ga zabavali z intelektualnimi igrami. Na fakulteti je imel dobro družbo: »Zlahka sem prišel na Oxford, študiral sem se brezskrbno, a uspešno, navdušil sem se nad veslanjem in plesom,« je povedal Hawking. In potem je nenadoma začel omedlevati. Zdravnik mu je svetoval: »Manj piva in plesa!« Temu so je sčasoma pridružila najprej palica, nato bergle, sledil je pregled s strašljivo diagnozo: amiotrofična lateralna skleroza (ALS), hitra in boleča smrt. Prizadetih je bilo vedno več nevronov v možganih, izgubil je nadzor nad mišicami, te so prenehale delovati, tudi tiste, ki uravnavajo dihanje – postal je negiben.

Toda Stephen se je še naprej boril. Drug za drugim so se pojavljali njegovi članki s področja fizike, astronomije in matematike. Invalidski voziček je postal njegovo bojišče. »Življenje je vredno življenja!« je dejal. Z enim aktivnim prstom desne roke je obvladoval svoj voziček in računalnik ter izdal knjigo Kratka zgodovina časa.

A je prišla pljučnica. Po njej je bil prisiljen dihati skozi cevko, vstavljeno v sapnik, zato ni mogel govoriti, je bil pa zanj ustvarjen govorni sintetizator. Tudi njegov prst ni želel več sodelovati, a se je Stephen naučil obvladovati voziček in računalnik ob pomoči edine aktivne mišice na telesu – lica. Še naprej je živel aktivno življenje: pisal je članke in knjige, sodeloval na znanstvenih konferencah, obiskal je celo center za breztežnostno stanje. Njegovi interesi so postali veliki pok, gravitacija, črne luknje.

Potem je pri 76 letih tiho zaspal. Pustil pa je napoved o štirih najbolj tragičnih poteh človeškega razvoja: jedrski vojni, ustvarjanju gensko spremenjenih virusov, globalnem segrevanju ter razvoju umetne inteligence, ki odloči, da je človek odveč. Obstaja še peta napoved, ta je bolj optimistična: človeštvo bo prišlo k sebi in se namesto z uničenjem ukvarjalo s stvarstvom, vključno z odhodom v vesolje in na druge planete, piše Naj Portal.

Najznamenitejši citati Stephena Hawkinga

Med vsemi skrivnostmi vesolja je ženska najpomembnejša in najmanj rešljiva.

Človek je edino bitje, ki ve za svojo smrt, a živi, ​​kot da je nesmrten.

Najbolj zapleten sistem na tem svetu je človek.

Življenje bi bilo popolnoma tragično, če ne bi bilo tako smešno.

Tudi če se vam zdi, da ste padli v črno luknjo, ne obupajte – verjetno imate izhod.