Študentka prekrita s pepelom iz vulkana: »Mami, pomagaj« (VIDEO)

Število žrtev nedeljskega izbruha vulkana Marapi v zahodni Indoneziji je naraslo na 22, potem ko so reševalci našli še več trupel pogrešanih, so sporočile lokalne oblasti. Enega pohodnika še pogrešajo.

FOTO: Antara Foto Via Reuters

Reševalci so tako našli še več trupel pogrešanih pohodnikov in jih poskušajo prenesti v dolino. Skupno je izbruh vulkana na otoku Sumatra v nedeljo terjal 22 smrtnih žrtev. Na območju je bilo takrat več deset pohodnikov.

Marapi, kar v prevodu pomeni Gora ognja, je najaktivnejši vulkan na otoku Sumatra. Nazadnje je izbruhnil leta 2018, ko je bruhal pepel in lavo. Indonezija leži na t. i. pacifiškem ognjenem obroču. Otoška država z okoli 275 milijoni prebivalcev ima okoli 130 aktivnih vulkanov.

Vodja lokalnih reševalcev je dejal, da ne verjamejo več, da bodo našli še kakšnega preživelega. Ognjenik se še vedno ni umiril, tako da je reševalna akcija naporna. Samo danes je spet petkrat izbruhnil, zaradi pepela je omejena vidljivost. Dodatno iskanje in reševanje otežuje tudi obilno deževje.

Območje ostaja zaprto za javnost

Vulkan Marapi je v nedeljo začel v zrak bruhati pepel, ki so ga opazili do 3000 metrov nad vrhom ognjenika. Ena od planink Zhafirah Zahrim Febrina (19) je v videosporočilu iz vulkana poklicala mamo in prosila za pomoč. Študentka z vzdevkom Ife je bila videti šokirana, njen obraz je bil črn, njeni lasje pa razmršeni in polni pepela. »Mami, pomagaj,« so bile njene besede.