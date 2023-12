Vulkan vzel najmanj 11 življenj. Vnovični izbruh prekinil reševanje

Izbruh ognjenika Marapi na indonezijskem otoku Sumatra v nedeljo je bil usoden za najmanj 11 pohodnikov. Število žrtev pa bi se lahko podvojilo, saj jih okoli ducat še vedno pogrešajo. Iskalno akcijo so morali v ponedeljek zaradi nevarnih razmer, ki so bile posledica še enega manjšega izbruha, začasno prekiniti.

Vulkan Marapi je začel bruhati v nedeljo, pepel pa je letel tudi tri kilometre v nebo nad 2891 metrov visokim ognjenikom ter prekril pokrajino, vasi in ceste pod Marapijem. V času izbruha je bilo na območju vulkana okoli 80 pohodnikov, od katerih so jih 50 evakuirali.

Nekateri preživeli so utrpeli resnejše opekline.

Tokratni izbruh je najhujši po letu 1979, ko je terjal 60 življenj.

Okoli 40 reševalcev

»26 ljudi nam ni uspelo evakuirati. Še 14 smo jih našli, tri žive, a žal tudi 11 trupel,« je dejal Abdul Malik, vodja reševalnih ekip. Skupno je na terenu okoli 40 reševalcev, ki se še vedno trudijo izslediti pogrešane, a so zaradi nevarnih razmer morali včeraj začasno prizemljiti reševalni helikopter.

Tri preživele so našli v bližini vulkanskega kraterja, vse v slabem stanju in z opeklinami. Osem od 50 že v nedeljo evakuiranih pohodnikov pa so morali prepeljati v bolnišnico zaradi zlomljenih udov in opeklin. Enajsterico mrtvih so našli v bližini kraterja, a jim jih zaradi nevarnih razmer še do včeraj ni uspelo prepeljati v dolino.

Zaradi še vedno dejavnega Marapija so oblasti dvignile stopnjo nevarnosti na drugo najvišjo, zaprle dve pohodni poti in domačinom, ki živijo na pobočju vulkana, prepovedale, da se kraterju zaradi nevarnosti lave približajo na manj kot tri kilometre.

Na pobočjih vulkana živi okoli 1400 ljudi, od vrha pa so najbližje vasi oddaljene med pet in šest kilometri. Domačinom tudi svetujejo, da se zaradi pepela v zraku zaščitijo z zaščitnimi maskami in očali.