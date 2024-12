Ste nameravali med prazniki na morje? Podrta drevesa, prekinjene trajektne povezave, zaprta avtocesta ...

Na območju Dalmacije gasilci odpravljajo posledice orkanske burje, vključno s podrtimi drevesi in ulično razsvetljavo, danes poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Marsikje so tik pred prazniki prekinjene trajektne povezave do številnih otokov, prav tako je zaprt odsek avtoceste, ki povezuje Zagreb in Split.

24. 12. 2024, Šibenik – Na božični večer zaradi velikega mraza in burje tržnica in ribarnica samevata. FOTO: Duško Jaramaz/pixsell

Burja zadnja dva dni povzroča hude preglavice na območju Dalmacije. Gasilci so v Splitu odstranili več podrtih dreves in uličnih svetilk, ki so povzročile nekaj škode na parkiranih vozilih.

O težavah zaradi vetra poročajo tudi od drugod z jadranske obale, zaradi močnega vetra pa so morali gasilci večkrat posredovati tudi v Zagrebu.

Ni še konec

Veter je na določenih mestih v Dalmaciji dosegal hitrost 120 kilometrov na uro, kot piše časnik Slobodna Dalmacija, so zato še naprej prekinjene številne trajektne povezave.

Snežni vihar je zajel dele Hrvaške in povzročil kaos. FOTO: Fran Rubil/pixsell

Zaradi vetra in nanosov snega je po poročanju javne radiotelevizije HRT zaprt tudi odsek avtoceste A1, ki Zagreb povezuje z Dalmacijo.

Vremenoslovci svarijo, da bo burja vztrajala tudi danes, zaradi česar obstaja možnost, da snežinke s pomočjo vetra dosežejo obalne kraje.