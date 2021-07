Ste cepljeni s cepivom AstraZenece? Imamo dobro novico za vas

Na ravni EU so vpeljali zelene potne liste, a mnogi prečkajo tudi te meje. Najenostavnejše je prehajanje meja, če ste cepljeni. A ni vseeno, s katerim cepivom. S katerim imate največ možnosti, da ne bo težav?Svetovna zdravstvena organizacija je odobrila cepiva AstraZenece, Johnson in Johnsona, Moderne, Pfizer/Biontecha in še dve kitajski cepivi. A niso vsa ta cepiva enako globalno sprejemljiva na ravni posameznih države.Spletni portal VisaGuide.World je opravil statistično nalogo in ugotovil, da države najbolj pogosto odobravajo prišleke, ki so bili cepljeni s cepivom AstraZenece (vaxzevria). Takšnih je kar 119 držav. Sledijo Pfizer/Biontech z 90 državami, Moderna in Johnson in Johnson. V Sloveniji cepijo z vsemi štirimi, tako da načeloma ne boste imeli težav pri prehajanju mej. Priporočamo pa, da pred potovanji zunaj meja EU preverite, kakšni so pogoji za vstop z državo. Pomagate si lahko z iskalnikom na prej omenjenem spletnem portalu