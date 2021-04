Srhljiv posnetek, ob katerem vam bo zaledenela kri (VIDEO)

Ruska novinarka in fotografinja(26) je z dronom posnela povsem zaledenelo in skoraj povsem zapuščeno mesto Severni nedaleč od Vortuka na severu Rusije. Videoposnetek je nastajal februarja in marca letos, ko so se temperature spustile do okoli -50 stopinj Celzija.V mestu, kjer je nekoči živelo več deset tisoč ljudi, danes razen ledenega okova in snega ni najti skoraj nikogar. Mesto leži 11 kilometrov od zloglasnega Vorkuta v republiki Komi, nekdanjega Stalinovega gulaga. Danes je mesto videti, kot da je zaledenelo v 60. ali 70. letih prejšnjega stoletja. Ljudi sta v hišah zamenjala sneg in led. Ko so v začetku 21. stoletja začeli zapirati tovarne, je začela hitro naraščati stopnja brezposelnih, prebivalci pa niso dolgo pomišljali in zapustili eno najhladnejših mest na svetu.Fotografpa je v svoj fotografski objektiv v Vorkuti ujel tudi notranjost stavb, ki je naravnost srhljiva; povsem zaledenla stopnišča stavb, omare, ki jih prekriva plast, ledu, okna in vrata, ki so popokala pod pritiskom ledu in snega ...