Srčni zdravnik operira brezplačno

Zdravnik ni moj poklic, ampak poslanstvo, pojasnjuje dr. Subodh Kumar Singh iz indijske zvezne države Utar Pradeš. V svoji dolgoletni karieri je opravil več kot 37.000 brezplačnih operacij, največkrat pa pomaga otrokom, ki se rodijo z razcepljeno ustnico in nebom.

Odraščal v pomanjkanju

Z razvojno nepravilnostjo se je rodil tudi sam, v času, ko poznavanje teh težav ni bilo tako napredno kakor danes, sploh pa je bila ozaveščenost o njej tako nizka, da so se vrstniki iz njega iz dneva v dan norčevali, dokler ga niso končno operirali.

Od leta 2004 je življenje spremenil več tisoč družinam.

Da bi čim manj otrok trpelo kakor on, se je dobri zdravnik odločil, da bo s plastičnim posegom pomagal brezplačno vsem tistim, ki si ga ne morejo privoščiti, da bodo lahko kar se da kmalu zaživeli brezskrbno otroštvo. Tudi sam je odraščal v pomanjkanju; očeta, ki je delal na železnici, je izgubil pri trinajstih letih, tako je Subodh s tremi starejšimi brati na ulici prodajal doma izdelane sveče in mila, da bi pomagali materi, ki se je z družino komajda prebijala iz meseca v mesec. Starejši bratje si niso mogli privoščiti izobrazbe, a ko so odrasli in začeli služiti kruh, so sklenili, da bodo najmlajšemu omogočili šolanje in mu uresničili sanje. In marljivi Subodh se jim ni izneveril. Dokončal je študij medicine in se specializiral za plastičnega kirurga, z delom pa je osrečil že številne družine.

»Nikoli nisem izgubil sočutja do tistih, ki iz dneva v dan bijejo bridko bitko. Kot zdravnik imam ta privilegij, da spoznavam veliko ljudi in lahko pomagam tistim, ki so v stiski,« pove Subodh, ki je z dobroto navdihnil številne kolege in začel sodelovati z dobrodelno organizacijo, ki se osredotoča predvsem na pomoč dojenčkom v stiski.

Želi si odpreti svojo kliniko.

»Tisti, ki se rodijo z razcepljeno ustnico, se ne morejo dojiti normalno. Mnogi celo umrejo ali pa zaostajajo v rasti. Pozneje težko razvijejo govor in opustijo šolanje, saj jih vrstniki zavračajo, učitelji pa ne razumejo. Brez šole ne dobijo službe, povrhu pa so njihove družine tarče posmeha, predvsem matere, ki veljajo za preklete, če so rodile otroka z nepravilnostjo. Breme je za družine izjemno, preprost poseg pa lahko reši vse!« pojasnjuje Subodh, ki je od leta 2004, ko je sam začel brezplačno operirati, o razcepljeni ustnici in nebu podučil številne druge mlajše zdravnike. Skupaj bodo, upa, nekoč odprli kliniko za otroke, ki se rodijo s to razvojno nepravilnostjo.